Családi napot tartottak Gyomaendrődön

Hagyományőrző Családi Napot tartottak szombaton Gyomaendrődön egy TOP-os pályázat keretében, a Cseppke Óvodai Alapítvány szervezésében.

A program a kilencedik Főzzünk, együnk, fürödjünk együtt! Cégek és családok főzőversenye keretében valósult meg. Az esemény kicsiknek és nagyoknak egyaránt kedvezett, hiszen volt főzőverseny, Légtornász és tornász bemutató, Vándormuzsikus, avagy a régi világ hangszereinek meséi, Langaléta Garabonciások, emellett felcsendültek a Csimota zenekar, majd főműsorként sokak nagy kedvencei, a Margaret Island dalai is.

A fentiek mellett persze nagy sikernek örvendtek a kísérő programok is: a népi játszótér, korongozás, kötélverés, nemezelés és a papírmerítés. Mindeközben a sütödében kenyeret dagasztottak és sütöttek, mézeskalácsot készítettek és díszítettek, az alkotóműhelyben többféle természetes anyagból gyártottak játékokat, körmöcskéztek, papírsárkányokztak, illetve tartottak Egérparádét is a közönség segítségével. Hódítottak továbbá az újrahasznosított játékok is, a legkisebbek pedig Baba játszóban, totyogóban, festésen és buburékfújáson vehettek részt.