Családbarát település: Orosháza bemutatkozott Brüsszelben

Az Európai Nagycsaládos Szövetség (ELFAC) és a Nagycsaládosok Országos Egyesületének meghívására Orosháza volt az egyike annak a három magyarországi településnek, amelyik lehetőséget kapott a bemutatkozásra a Családbarát Önkormányzatok Európai Hálózatának nemrégiben tartott alakuló gyűlésén.

A brüsszeli egyeztetésen Dávid Zoltán polgármester ismertette azokat a gyakorlatokat, amelyek révén az orosházi családokat segíti a település, és amelyeknek köszönhetően a város 2017-ben kiérdemelte a gyerekbarát település, majd 2018-ban a családbarát település címeket.

A konferencián arról beszélt, milyen nagy hangsúlyt fektet Orosházán a jogtudatosításba.

– A kisebb gyerekek játékos foglalkozások, mesekönyvek, az idősebbek vitaestek, tréningek, az iskolai munkába bekapcsolódó szakemberek segítségével sajátítják el, mélyítik el az alapvető jogaikról szóló ismereteket. Emellett 22 éve működik Orosházán a Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat (GYIÖK), amely képviseli városunk fiatal polgárait. Az ifjúsági önkormányzat kiváló fórum arra is, hogy gyakorolják a jogaikat a gyerekek és megtanulják, hogyan kell demokratikus állampolgárként működni. A város vezetése minden támogatást és segítséget megad nekik – fogalmazott Dávid Zoltán.

– A brüsszeli konferencián beszéltem a kortárssegítő képzésről, amikor fiatalokat vonunk be a gyermekbántalmazás elleni küzdelembe. A város olyan programokat is támogat, amelyek segítenek a szülőknek a hatékony konfliktuskezelésben, a gyermeknevelés kihívásaiban. Krízisambulanciát működtetünk, támogatjuk a családok átmeneti otthonát, a máltai játszótér működését. Komoly erőfeszítéseket tettünk, hogy a település valóban gyerekbaráttá váljon. Úgy tűnik mások is így látják. De nem lehet hátradőlni, mindig van tennivaló a gyermekekért, a családokért