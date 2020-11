Családbarát hely lett a csabai napsugár bábszínház

Elnyerte a Békéscsabai Napsugár bábszínház a Családbarát Szolgáltató Hely és a Családbarát Munkahely Bronz fokozatát. A Családbarát Hely Tanúsító Védjegy egy olyan minősítési lehetőség a pályázók számára, amely tanúsítvány birtokosa hiteles és minőségi értékelést kap a családbarát működésről.

– Tavasszal hirdette meg a Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft. a Családbarát Munkahely pályázatot, amelynek elbírálását a vírushelyzet miatt őszre halasztották. Időközben pedig a Családbarát Szolgáltató Hely pályázatot is elindították, így végül azt is benyújtottuk – avatott be minket Varga Anna, a bábszínház művészeti menedzsere.

Mint mondta, először egy pályázati, önértékelési kérdőívet kellett kitölteniük, amelyben nyilatkoztak többek között arról, hogy miként tartják a kapcsolatot a gyesen lévő szülőkkel, milyen közösségi eseményeket szerveznek a dolgozóiknak, vagy éppen mennyire rugalmas a munkaidő náluk.

– A Családbarát Szolgáltató Hely esetében pedig elsősorban arra voltak kíváncsiak, hogy a fogadótereink, a szolgáltatásaink mennyire szólnak a családoknak, például van-e pelenkázó helyiségünk, játszóházunk a gyerekeknek és egyáltalán milyen típusú fő- és kiegészítő tevékenységeink vannak – részletezte.

Hozzátette, a pályázat elbírálása egy igen hosszú akkreditációs folyamat volt, amely a kérdőív beküldése után az auditálással folytatódott. – A társaság kiküldött a bábszínházhoz egy személyt, aki leellenőrizte, megvizsgálta a kérdőívben foglaltakat, a bábszínház dokumentumait – ismertette Varga Anna.

Az ő minősítése alapján érték el végül a bronz fokozatot. De mint fogalmaztak, itt nem állnak meg, a következő lépés az ezüst lesz egy év múlva. Ugyanis amennyiben a szervezet legalább egy éven át megfelel a Bronz fokozat kritériumainak, jogosultságot szerez arra, hogy a későbbiekben Ezüst fokozatot kapjon. – Ez egyfajta önellenőrzés is számunkra, hogy valóban minden adott-e a családoknak ahhoz, hogy jól érezzék magukat nálunk. Emellett fontosnak tartjuk, hogy minidig legyen egy cél, egy megmérettetés, amit kitűzünk magunk elé, amelynek segítségével tovább léphetünk, fejlődhetünk – osztotta meg velünk Lenkefi Zoltán, a bábszínház igazgatója.