Csak egészséges gyermekek menjenek a nagyszülőkhöz

Jön az őszi szünet, sok családban nagyszülők tudják megoldani a gyerekek felügyeletét. Mennyire veszélyes most ez? Mire ügyeljenek? – tette fel a Békés Megyei Hírlap a kérdést az Operatív Törzsnek, melyre keddi tájékoztatójukon adott választ Müller Cecília.

Az országos tisztifőorvos elmondta, nagyon fontos az, hogy most kizárólag egészséges emberek találkozzanak egymással, ami az unokákra és nagyszülőkre is érvényes. Hozzátette, most meg kell tanulnunk egy kicsit másként szeretni, a természetes családi érintkezéseket mérsékelni. Az őszi szünet azonban most szerencsére hosszú hétvégével kezdődik, aminek ideje alatt a szülők megbizonyosodhatnak gyermekük egészségi állapotáról. Ezen belül kifejezett figyelmet kell szentelni a napi hőmérőzésnek.