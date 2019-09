Csabai Garabonciás Napok: a fiatalok helyben tartása a cél

A megyeszékhely diákélete igencsak aktívnak mondható, hiszen a város tizenhárom középfokú iskolájában közel tízezer diák koptatja a padokat minden évben. Ennek a diákéletnek az egyik alappillére az 1992-ben indult Csabai Garabonciás Napok, amelynek részeként minden évben megválasztják a diákpolgármestert és a két diák-alpolgármestert.

– Fodor József, az egykori Ifjúsági Ház igazgatóhelyetteseként indította útjára a garabonciás napokat 1992-ben, ami évről évre egyre népszerűbb lett. És bár a fiatalság sokat változott azóta, a tematika ugyanaz maradt. Ez a hét lehetőséget biztosít a fiataloknak, hogy tegyenek valamit, hallassák a hangjukat. Magyarország legnagyobb múltra visszatekintő Ifjúsági Fesztiválján és Szabadegyetemi Napokon 12 előadás és további 640 program várja a fiatalokat jövő héten – mondta el Benkó György, a program társszervezője.

Hozzátette, az elmúlt 27 évben összesen 226 diákpolgármester-jelölt, 350 kampányfőnök, 2400 zsűritag, 4200 stábtag és 415 ezer diák vett részt a rendezvény közel 12 ezer programján. Ebben az évben pedig 9 jelölt, 25 kampányfőnök, 466 stábtag, 22 zsűri, 300 elektor, vagyis összesen 822 diák működik közre a rendezvény szervezésében és lebonyolításában.

Ráadásul idén az ifjúsági közösségformálás mellett új célt tűztek ki maguk elé, amelyhez a közép- és felsőoktatási beiskolázás, a pályaválasztás, pályaorientáció, prevenció területén és az idei évtől útjára indított CityCleaning programon dolgozó békéscsabai közösség is csatlakozott, hogy egymást erősítve, a fiatalokat a megyében tartsák.

– A rendezvény helyszíne idén is a Gál Ferenc Főiskola gazdasági kara lesz, annyi különbséggel, hogy a hagyományos Pályaválasztási Vásárt a garabonciás napok idején rendezik, a CsabaParkban, az átjárhatóságot pedig mindkét irányból szervezett keretek körött biztosítják a két helyszín között. Így a diákpolgármester-jelölteknek lehetőségük lesz arra, hogy a stábjukkal bemutassák iskolájukat és a csabai diákéletet a megyéből érkező általános iskolásoknak – hangsúlyozta Benkó György.

A diákfesztivál idén is öt napon át tart, a hagyományoknak megfelelően a fáklyás felvonulással, a megnyitóval és a nyitókoncerttel kezdődik, majd az utolsó napon az új diákpolgármester, és a diák-alpolgármesterek első munkanapjával zárul a városházán.

BEG – Youniverse

Urbancsek Zalán vagyok a BEG-ből. Témám az egyéniségek és a tehetségek, tehát te is! Az a helyzet, hogy a városban nagyon sok diák van, de kevés ifjúsági hely. Fel kellene dobni azokat a helyeket, amik vannak, és nagyobb lenne a diákélet. A hatalmas diákságnak sajnos nincs nagy hangja, pedig neked is lenne mit mondani, ugye? Bumm! Médiaforradalom is on air!