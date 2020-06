Converse cipőt mindenki gardróbjába!

Egy ember az élete során rengeteg cipőt elkoptat. Új szezon, új trendek, új cipő. Igen ám, de létezik egy olyan cipő, egy olyan márka, ami több, mint egy egyszerű cipő. Már-már azt is mondhatnánk, hogy egy olyan cipőről van szó, aminek lelke van. A híres író, Tolkien szavainak ihletésével akár úgy is fogalmazhatunk, hogy egy cipő mind felett.

A legenda köztünk él

Vajon melyik lehet az a márka, amit olyan tulajdonságokkal lehet jellemezni, mint lelke van, több, mint egy egyszerű cipő? A válasz: a Converse.

A Converse márka egy igazi legenda a cipők között, maga a cipőtörténelem. A Converse története a XX. század elejéig nyúlik vissza. Az akkor újonnan alapított cipőgyár még egy egészen más piacra koncentrált, kizárólag gumicsizmákat és hótaposókat gyártottak. Ki gondolta volna, hogy innen eljutnak a mai napig is imádott sportcipők gyártásához. Az átütő sikert a Converse All Star kosaras cipők hozták meg és innentől már nem volt megállás. A csillagos cipőt még azok is ismerik, akik nem rajonganak a márkáért. És hogy mit tud ez a cipő? Miben más mint a többi sportcipő?

Converse cipők titka

A Converse cipők titka, hogy egy életérzést sugallnak. A különlegességük az egyszerűségben rejlik. Nincs különleges forma, a márka ragaszkodik a klasszikus fazonokhoz, mégis mindenki megtalálhatja a hozzá illő Converse-t. Egy igazán univerzális cipőről van szó, hiszen nagyon sokféle outfithez illik.

A cipőik alapvetően a sportos vonalat képviselik, így leggyakrabban farmerekhez párosítva láthatod az utcán. De hiba lenne azt gondolni, hogy a Converse cipők hordhatósága ennyi és nem több. Lányok nyugodtan felvehetik szoknyához, ruhához is; fiúk pedig akár egy öltönynadrághoz is hordhatják. Abszolút lazaságot kölcsönöz a megjelenésednek és messziről látszik rajtad a stílusosság.

Fotó: ecipo.hu

Mivel a Converse sportcipők teljesen az unisex vonalat képviselik, így gond nélkül összeöltözhetsz a pároddal. Mind a ketten meg tudjátok mutatni az egyéniségeteket.

Fotó: ecipo.hu

Egy klasszikus fehér Converse sportcipővel ráadásul sosem lősz mellé, minden ruhatárban egy alapdarab kellene legyen. De azoknak sem kell csalódnia, akik az extravagáns vonalat kedvelik, a Converse cipők között bőven akadnak különleges darabok is.

Fotó: ecipo.hu

Szeretnél összeöltözni a kislányoddal, kisfiaddal? A Converse cipőkkel ennek sincs akadálya. Válasz gyermekednek a Converse gyerekcipői közül és máris együtt róhatjátok a köröket az utcán és fogadhatjátok az elismerő pillantásokat. A cukiság valahol itt kezdődik:

Fotó: ecipo.hu

Converse cipőt akár esküvőre is!

A menyasszonyok többsége hosszú órákat tölt azzal, hogy kiválassza a tökéletes esküvői topánt. A cipő színének harmonizálnia kell a menyasszonyi ruha színével. Nem mindegy a díszítés és persze a kényelmi faktor sem elhanyagolható. És hogy hogy jön mindez a Converse-hez? Az igazán vagány Converse rajongók az esküvő napján sem adják fel kedvenc lábbelijüket.

Menyasszonyok és vőlegények fittyet hányva az esküvői konvenciókra bizony bevállalósan Converse-ben esküsznek. És hogy mennyire trendi ez manapság? A trendiségét mi sem bizonyítja jobban, minthogy 2020 januárjában a Converse piacra dobta a saját esküvői Converse cipő kínálatát.

Ha szereted az egyszerű darabokat, mégis stílusos szeretnél lenni és semmi pénzért nem mondanál le a kényelemről, akkor a Converse cipőket neked találták ki.