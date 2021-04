Célba ért az utolsó békéscsabai távirat

Pénteken délelőtt fél 12-kor kézbesítette az utolsó megyeszékhelyi táviratot Petrovszki József a Békéscsabai Turisztikai Főpályaudvaron. A Magyar Posta április 30-val kivezette a 174 éve működő szolgáltatást a portfóliójából.

Sós Imre, a Békéscsabai Turisztikai Főpályaudvar vezetője, állomásfőnöke elmondta, már amikor tavaly bejelentették, hogy megszűnik a távirat, elhatározta, hogy ő szeretné feladni az utolsó ilyen formában megfogalmazott üzenetet Békéscsabán.

– Csütörtökön hat órakor ezt meg is tettem, és feladtam a turisztikai főpályaudvar címére a táviratot. Titkon bízom benne, hogy az egész megyében én voltam az utolsó, aki ilyen üzenetet fogalmazott meg – tette hozzá. Sós Imre elárulta, hogy a turisztikai főpályaudvaron már ott van, és hamarosan láthatóvá válik az ország egyik legnagyobb, legmeghatározóbb távíró-gyűjteményének több darabja, amely a budapesti Sáfár József tulajdonában áll.

Videó: Gál Csaba

– Ezt a kollekciót fogja kiegészíteni az utolsó békéscsabai távirat is, illetve több kapcsolódó érdekesség, például dísztáviratok is. Többen már hoztak is be ilyen emlékeket – fogalmazott Sós Imre.

Fél 12-kor pedig meg is érkezett Petrovszki József, aki ahogy a 70-es, 80-as években sípolással jelezte a címzett részére, hogy távirata érkezett. A távirat szövegében egyébként Sós Imre a szolgáltatás történetének három fontos állomását idézte meg. Az első számsor azt fejezte ki, hogy sikeres kísérlet történt a telegráffal 1837 szeptember 4-én. A második mondat arról szólt, hogy tíz évvel később Bécs és Pozsony között továbbították az első hivatalos, hazánkat is érintő táviratot. A harmadik pedig a pénteki dátumot örökíti meg, és jelzi, 2021 április 30-án véget ért a postai távíró szolgáltatás, és Békéscsabán is kézbesítették az utolsó táviratot.

Az eseményen jelen volt Szántó István, aki 1979 és 1996 között vezette a békéscsabai 1. számú postahivatalt. A szakember elmondta, megkülönböztettünk közönséges és a dísztáviratot. Az előbbi feladásakor jelezték például az emberek a rokonságnak, hogy disznóvágás lesz és jöjjenek. A dísztáviratokkal pedig köszöntötték egymást születésnapokon, névnapokon, keresztelőkön, házasságkötéskor é kifejezték együttérzésüket. A távíró szolgáltatás a 80-as, 90-es években élte a fénypontját, a reneszánszát. Egy-egy nagyobb esküvő esetén töménytelen mennyiségű dísztáviratot adtak fel, volt, hogy hétvégenként meg kellett duplázni a személyzet létszámát. Hasonló volt a helyzet több névnap, például a Julianna, Zsuzsanna, István, János névnapok idején is.

A távirda ilyenkor általában hat fővel két műszakban üzemelt, a kézbesítő csapatot is meg kell erősíteni. Nyaranta diákok is besegítettek a munkába, a fiatalok gyorsan meg is szerették ezt a tevékenységet, és visszajelentkeztek a következő nyárra is. A közönséges táviratot nyolc órán belül, a dísztáviratot 6 órán belül kézbesítették. Ha késő este érkezett meg a távirat, akkor másnap 10 óráig kellett kézbesíteni.