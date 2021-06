Carment is szednek a cseresznyésükben

Pusztai József családi gazdálkodó gyümölcsültetvényére látogattunk el a minap, hogy rálátásunk legyen a cseresznye- és meggytermesztésre, értékeljük a gazdával az idei szezon eddigi eredményeit, és hogy mi várható a még szedésre váró fajtáktól. Pusztai József ültetvénye egyedülálló, mert Csorvásról átnyúlik a szomszédos Gerendásra, ahol a gazda él. Az sem mindennapi történet, miként került be a gyümölcs a mezőgazdasági gépészmérnök munkájába.

Az idén 70 éves Pusztai József a szintén 1951-ben született Dénes Istvánnal, a Csorvási Gazdák Termelőszövetkezet elnökével jó kapcsolatot ápolt. A rendszerváltás után a téesznél a szabad munkaerővel valamit kezdeni kellett, és paprikakapcsolaton keresztül jött képbe egy németországi szövetkezet, mely hajlott a kertészeti tevékenységre.

– Akkor, 1992-ben én már az orosházi Mezgében tanítottam, illetve németül is jól beszéltem. Gerendásiként az ottani téeszelnök, Szász János is tudott erről, és ő ajánlott az alakuló vállalkozásba. A gerendási, a csorvási és a német szövetkezet egyharmad-egyharmad tulajdonrésszel alapította meg a Hunapfel Kft.-t. – mesélte Pusztai József. – Rá tíz évre uniós előcsatlakozási lehetőségként Nemesnyik Istvánnal közösen is pályáztunk ültetvénytelepítésre. Nyertünk, és ez volt a kiindulópontja a mi családi gazdaságunknak is.

Pusztai Józsefék családi gazdaságukban jelenleg 12 hektáron termesztenek cseresznyét és 15 hektáron meggyet, mindkét gyümölcsből többfajtát. Így az érési, szedési idő is különböző. Mindezt még kiegészíti 2,5 hektár szilvaültetvény. Az idei, tavaszi fagyok miatt a cseresznye korai fajtái érthetően nagyobb károkat szenvedtek, mint a későbbiek, mint például a hagyományos magyar carmen. Összességében 60 százalékot vitt el a fagy, ugyanakkor jó a piaca a gyümölcsnek.

A cseresznyét csak kézzel szedik, a meggyszüretet ugyanakkor három rázógép is segíti, a konzervipar számára takarítják be így a gyümölcsöt.

Annak is megvan a fortélya, hogy mikor víztelenítsék speciális beavatkozással a meggy szárát, hogy könnyen elengedje a gyümölcsöt.

– Ezt általában nyolc–tíz nappal a rázás előtt végezzük el, és fohászkodunk azért, hogy ne legyen túl nagy szél, ami leveri a gép előtt a meggyet – ecsetelte a szakember. – A fiatal meggyültetvényeknél nem használjuk a rázógépeket, mert könnyen tönkretehetnék a gyökérzetet, így több kárt okoznának, mint amennyi hasznot hoznának. Az étkezési célú meggynél a legnagyobb felvásárlók közé a baltikumi államok tartoznak. Különböző csomagolásban rendelik az árut. A cseresznyénél az üzletláncok egyre inkább a félkilós, műanyag dobozos kiszerelést kérik.