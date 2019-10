Bűzlenek, ráadásul károsak is a rovarok

Egyre nagyobb méreteket ölt a házak, lakások közelében a poloskainvázió. Elsősorban a nem őshonos fajok, különösen az ázsiai márványospoloska, kisebb részben a zöld vándorpoloska rendkívül sok bosszúságot okozó jelenléte figyelhető meg. A rovarok elleni védekezéssel foglalkozó cégeknél égnek a telefonok.

Jelenleg valóban megfigyelhető az Afrikából származó zöld vándorpoloska és az ázsiai márványospoloska robbanásszerű elszaporodása – nyilatkozta hírportálunknak Nagy Zoltán. A gyulai rovar- és poloskaszakértő fiatalember elmondta, a példányok az autóktól a lakásokon át egészen a házakig bárhol megtalálhatók. Egyébként ezek a fajok napjainkra szinte az egész világon elterjedtek. Nagy Zoltán kérdésünkre kitért arra, hogy a védekezés rendkívül nehéz ellenük.

– A leghatékonyabban biológiailag, természetes ellenségeikkel lehetne felvenni velük a harcot, de ez mindig nagyon bonyolult, kacifántos kérdés – ecsetelte. – Hiszen ha újabb fajokat telepítünk be, akkor az akár az őshonos fajokban is pusztítást okozhat, így felborulhat a bonyolult ökoszisztéma.

A szakértő arra a kérdésünkre, hogy mitől árasztanak a poloskák gyakran elképesztő bűzt, elmondta, a szag forrása a mirigyük által termel váladék, amelyet védekezésre használnak. Ha egy állat a szájába vesz egy-egy példányt, kibocsátják az említett váladékot, ami kellemetlen, sőt maró hatású. Így hamar a nemkívánatos táplálékok közé kerülnek.

Nagy Zoltán kifejtette, hazánkban számos őshonos poloska is megtalálható, csak a címeres poloskáknak hetven, míg a mezei poloskáknak 300 faja él itt. Velük kevesebbet találkozni, és nem is olyan kártevők, mint a nem őshonos fajok. A zöld vándorpoloska és az ázsiai márványospoloska nemcsak bosszantó, de a kis kertekben szívogatásukkal mind a gyümölcsöket, mind a zöldségeket tönkre tudják tenni, például a paradicsomban és az almában is óriási pusztítást tudnak végezni.

Varga Péter, a rovarok elleni védekezéssel is foglalkozó, békési székhelyű Békés Pesticid Kft. ügyvezető igazgatója elmondta, már szabad forgalomban is kaphatók készítmények, amelyek célzottan a poloskákra hatnak, s házi védekezésben, kisebb mértékű betelepedéseknél alkalmazhatók. Nagy felület és nagy mennyiségű poloska esetében viszont szakemberre van szükség.

– Napi hat-tíz telefont kapunk ilyen problémák miatt – válaszolta ezzel kapcsolatos kérdésünkre Varga Péter. – Térségünkben elsősorban az ázsiai márványospoloska megjelenése a jellemző, az afrikai zöld vándorpoloska kevésbé gyakori.

Visszatérve a poloskákra, Varga Péter hangsúlyozta, bárhol előfordulhatnak nagyobb számban. Az elmúlt időszakban fújtak már le irtószerrel magtárat, vadászházat, házat is. Az erdős területeken nagyobb számban jelennek meg, de a hideg elől a városokban is menedéket keresnek – akár tömblakások napsütötte oldalán, gazdasági épületeken vagy telepakolt erkélyeken is. Kevésbé örömteli hír, hogy bizonyítottan akár mínusz 20 fokot is kibírnak.