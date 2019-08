Buszokról is szó esett a testület ülésén

Számos, Mezőberényt és a városban élőket érintő témáról számolt be Siklósi István polgármester a helyi képviselő-testület hétfői tanácskozására készült, két ülés közötti beszámolóban.

Mint megtudtuk, a településvezető a közelmúltban Aradon járt, ahol a 2021 és 2027 közötti időszakban várható, határokon átívelő együttműködésről, a lehetséges projektekről egyeztettek, illetve tájékoztatást kaptak a jelenlévők a várható szigorításokról is. Pozitívum, hogy a Borosjenővel tervezett, a kastély felújítását is célzó projektjük nagy valószínűséggel újra beadható lesz. Szintén kedvező, hogy az informatika, a digitalizáció továbbra is kiemelt prioritást élvez, ami lehetővé tenné a Békési Kistérség Nagyváradig kiépített hálózatának fejlesztését is.

A DAKK kérésére a vasútállomás előtti buszmegálló esetleges áthelyezéséről beszélgettek egy helyszíni bejáráson. Több távolsági járat városon belüli útvonalát szeretné a közlekedési társaság módosítani úgy, hogy ne a Szabó Árpád utca felől érkezzenek, hanem a felüljáró felől, és a fordulóban vissza is fordulnának. Utóbbi kialakítása azonban nem megfelelő, felmerült az átalakítása lehetősége, ám arra egyik félnek sincs fedezete.

A temetőben megtekintették az ott elvégzett munkákat. A sírkert állapota jelentősen javult a korábbi állapotokhoz képest, de még van tennivaló jócskán. A ravatalozó rekonstrukciója viszont igen jó minőségben valósult meg.

A polgármester tájékoztatást adott arról is, hogy egy korábbi céges épület jelenlegi tulajdonosának levelet írt az ingatlan és környezete állapotával kapcsolatban. Siklósi István jelezte, hogy az épületbe bárki bejuthat, mert az ablakokat, ajtókat kitörték. Az ingatlan körüli rendezetlenségre is felhívta a figyelmet.