Bűnmegelőzési tábort szerveztek gyermekek részére

Tábort szervezett hátrányos helyzetű, nemzetiségi gyermekeknek a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság a Belügyminisztérium és a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács támogatásával. A tábor hétfőn nyitotta meg kapuit a Gellény Birtokon. Öt héten át, egyhetes turnusokban közel háromszáz gyermeknek tartanak foglalkozásokat a rendőrség bűnmegelőzési szakemberei, valamit az ifjúságvédelemmel foglalkozó pedagógusok.

Furák István a tábor vezetője elmondta, a rászoruló gyermekeket közel húsz önkormányzat támogatásával táboroztatják, őket pedig a családsegítők választották ki. A programokról szólva kifejtette: közösségi, élményszerű elfoglaltságokat szerveztek, így például lesz solymászat, lovas foglalkozás, íjászkodás, horgászat, sportbemutatók, valamint játszóház, ugrálóvár, trambulin és ügyességi akadálypálya is.

Telekné Furák Mónika rendőr alezredes, a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályának vezetője elmondta, a szabályok tiszteletére is szeretnék a gyerekek figyelmét felhívni, így a programok közé többek közt memóriajáték, dominó és szókereső is került. Telekné Furák Mónika szerint ezek abban segítenek, hogy azok az alapszavak, fogalmak, kifejezések is előkerüljenek, – így adva párbeszédre lehetőséget –, amelyek kapcsolódnak a szabálykövetéshez. Mindezek mellett szavaival élve az okos eszközök, okos használatára is szeretnék felhívni a figyelmet.

Dr. Görgényi Ernő, Gyula város polgármestere úgy fogalmazott, a gyermekek nemcsak szórakozhatnak, de az elfoglaltságok fejlesztőleg is hatnak rájuk. Kifejtette, szakemberek által olyan segítséget kapnak a gyermekek, melyek nagyon fontosak a kicsik személyiségfejlődéséhez. Hozzátette, a tábor célkitűzéseivel maximálisan egyetértenek, ezért is álltak a kezdeményezés mellé.

Botos Bakancsos Géza most van elsőként ilyen táborban, eddig az ugrálóvárat és a trambulint élvezte a legjobban, és mint elárulta, aznap már hússzor sikerült szaltóznia. A benti programokról szólva úgy fogalmazott: azokban a legjobb, hogy együtt vannak, majd hozzátette, már többekkel is összebarátkozott. Furák István a horgászatot jelölte meg, mint amit azonnal ki szeretne próbálni, amint arra lehetősége lesz, de mint fogalmazott, az ügyességi- és akadálypályát, a mászást és a park bejárását is nagyon várja.