Bringát nyert egy kislány, örömében ki is tolta az iskolából

Elballagtak a pusztaföldvári általános iskola nyolcadikosai. Ünnepségüket szombaton délelőtt, az intézmény tornatermében rendezték meg.

A megható pillanatok, a jutalmak átadása után az Orosházi Rendőrkapitányság munkatársai álltak ki a résztvevők elé. Kis Rozália balesetmegelőzési előadó (aki a kapitányság működési területén az Iskolarendőr program koordinátora – ehhez 13 általános és egy középiskola csatlakozott) arról számolt be, hogy a helyi körzeti megbízott, Kincses István az ötletek embere.

Kitalálta és véghezvitte azt a programot, ami a 2018/2019-es évben sok diák figyelmét felhívta a helyes közlekedésre, a faluban való balesetmentes közlekedés szabályaira, a kerékpározáshoz szükséges felszereltségre stb. Az volt a célja, hogy minél érdekesebben, a megszokottól eltérően hívja fel a diákság figyelmét a megelőzésre.

A kistelepülés minden adottságát kihasználta ehhez. Havonta az információi, szemléletes előadásai mellé kérdéseket is adott a fiataloknak, akik időről időre küldték is a válaszaikat. Az 5-8. osztályosok közül akik a legtöbb helyes választ adták, azok között kisorsoltak egy kerékpárt.Az iskolavezetés és az önkormányzat is a kezdeményezés mellé állt, a testület megszavazta s megvásárolta a bringát, kiállították az iskolában, a motiváció nagyon nagy volt.

Az ötödikes Györgyi Dóra lett a kerékpár boldog tulajdonosa, aki jutalma átvétele után azonnal ki is tolta a tornateremből és szemrevételezte a szép kétkerekűt. Második lett Györgyi Réka (7. osztályos), harmadik Széles Viktor ( ötödik osztályos) tanuló. Üvegfesték szettet kaptak és láthatósági hátizsákban lámpaszetteket.