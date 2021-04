Bowlingpálya épült a régi gyulai vetítőteremben

A pálya elkészültéről dr. Görgényi Ernő polgármester számolt be a napokban. A városvezető emlékeztetett arra, hogy a fejlesztésnek helyet adó régi kis mozi épületét 2018-ban vásárolta vissza az önkormányzat, hogy ott biztosítsanak civil szervezetek számára lehetőséget közösségi szolgáltatások kialakítására. Az egykori vetítőtermet a gyulai székhelyű Dél-Alföld Wellness Egyesület vette használatba, amely a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) egyik pályázati kiírásán nyert támogatást a bowlingpálya megépítésére.

– Néhány esztétikai munkálat még hátravan, ha ezekkel is elkészültek, és a járvány elleni védekezés szabályai lehetővé teszik, a Gyula Bowling megnyitja majd kapuit a közönség előtt – tette hozzá a polgármester.

Nyikora Péterné Szabó Marianna, a Dél-Alföld Wellness Egyesület elnöke hírportálunknak elmondta, a beruházás a pandémiahelyzet, a koronavírus-járvány miatt előállt nehézségek ellenére időben elkészült.

– Egyesületünk, és a sportolók számára egyaránt fontos fejlesztés valósulhatott meg az önkormányzattal együttműködésben – tette hozzá Nyikora Péterné Szabó Marianna. Mint megtudtuk, a pályát természetesen a megfelelő egészségügyi előírások mellett már tesztelik, a gyulai igazolt versenyzők is gyakorolnak.

– Az épületet érintő munkálatok még nem értek véget, folyamatban van a közösségi tér kialakítása és a festés – folytatta a gondolatot. A külső és belső kamerarendszer építése a jövő héten kezdődik. Az egyesületi elnök hangsúlyozta,

a fejlesztésnek július 31-ig be kell fejeződnie, de abban bíznak, hogy akár már hamarabb is véget érhet a korszerűsítés.

Kérdésünkre megerősítette, az edzések és a pálya tesztelése rendben halad. Miután egy viszonylag nagy területről van szó, a másfél méteres távolság betartása nem okoz gondot, a jelenlévők nem érintkeznek egymással, egy-egy pályán pedig egyszerre átlagosan négyen gyakorolhatnak. Minden órában szellőztetnek, illetve amint befejeződik egy-egy foglalkozás, akkor fertőtlenítenek is.

Nyikora Péterné Szabó Marianna kifejtette, a nagyközönség számára várhatóan akkor nyílik majd meg a pálya, amikor a konditermek is fogadhatnak majd nem csak igazolt versenyzőnek számító látogatókat. Akkor várhatóan délelőtt 10 órától este 8 óráig tartanak majd nyitva. Ehhez bejelentkezésre lesz szükség.

Mint azt korábban megírtuk, a pálya egyik különlegessége lesz, hogy a létesítményben a fogyatékkal élők és az ép sportolók is együtt gyakorolhatnak majd, emellett az egyesület szeretné, ha a bowlingot valamennyi helyi iskolás is kipróbálhatná, és az egyébként a szinte minden korosztály körében nagyon népszerű sportág akár beilleszkedne az iskolarendszerbe.

Az esélyegyenlőséget is szolgálja a kialakított pálya

Nyikora Péterné Szabó Marianna elmondta, a beruházás a már említett TOP-pályázat keretében, az úgynevezett CLLD projektben valósul meg mintegy 43 millió forintos pályázati támogatással. A CLLD tulajdonképpen helyi közösségek által irányított fejlesztéseket jelent.

A Dél-Alföld Wellness Egyesület elnöke szólt arról, hogy a pálya akár versenyek lebonyolítására is alkalmas, így a beruházás még inkább felhelyezi a várost a hazai bowlingsport térképére.

Korábban a civil vezető elmondta, a fogyatékossággal élő gyulai gyerekek és fiatalok számára a sportolás, így a bowling is sokat jelent. Eddig viszont át kellett járniuk edzeni Békéscsabára, a pályának köszönhetően erre azonban nem lesz szükség. Ugyanakkor annak is kedvező üzenete lehet, hogy a fogyatékossággal élők és ép sportolók együtt mérethetik meg magukat. A fejlesztés így az elfogadást és az esélyegyenlőséget is szolgálja, és mivel baráti társaságokat is várnak, így a közösségépítésben is szerepe lesz a létesítménynek a jövőben.