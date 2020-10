Bővült a csapadékelvezető rendszer Füzesgyarmaton

Több mint százmillió forintos fejlesztés valósult meg a településen, befejeződött ugyanis a „Füzesgyarmat 1. öblözet csapadékvíz-elvezetésének rekonstrukciója” elnevezésű projekt – tájékoztatott a település polgármestere.

Koncz Imre elmondta, a 120 millió forintos támogatásból megvalósult fejlesztéssel a város csapadékvíz-elvezető hálózata bővült, illetve újult meg. Mindez nyílt csapadékvíz-elvezető árkok helyreállításával, újak építésével, a meglévők részbeni burkolásával, műtárgyak átépítésével érintett terület lehatárolásával, Füzesgyarmat belterületén valósult meg. Hozzátette, a projektnél fontos szempont volt a készülő városfejlesztési stratégia, ezen belül is az antiszegregációs program.

A városvezető kifejtette, a beruházás keretein belül szükségessé vált teljesen új árok kialakítása, mert voltak utcák, illetve utcaszakaszok, ahol nem volt. A megvalósítás során biztosítva lett a meder esztétikus kialakítása, vízátfolyási paraméterek állandósítása, a karbantartási munkák gazdaságos elvégezhetősége, és más, a medret érintő rongálási, eróziós hatások elleni védelem.

– Az újonnan létesült és az átalakított árokrendszereknél fokozott figyelmet fordítottunk arra vonatkozóan, hogy az ingatlanok, az érintett területek védelmét megoldjuk, viszont a befogadó csatornahálózat terhelése optimális legyen, ne pedig túlterhelt. A kiépített, tervező által javasolt beton burkolóelemek segítségével biztosítva lett a burkolt árkokból történő elszivárgás is. A mély fekvésű árkok nem lettek teljes mértékben burkolva, csak a szükséges keresztmetszetű, „U” profilú árokelemet építették be, így az árok keresztmetszetének egy részén – amennyiben a talajvízviszonyok engedik – szikkadni is tud a csapadékvíz – részletezte a településvezető. Mint megtudtuk, a projektben szereplő utcák csapadékvíz-elvezető rendszereinek elsődleges befogadója a Nagyéri-, Vettréti-csatorna, majd továbbhaladva a Kunérkerti-csatorna, melyek már külterületen helyezkednek el.