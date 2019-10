Bővül a szakrendelés Békésen

Klinikai onkológiai ellátással bővülhet a járóbeteg-szakrendelések száma a több települést ellátó békési rendelőintézetben. A rosszindulatú daganatok miatt bekövetkező korai halálozások meghaladják az országos átlagot, a kezdeményezés már csak ezért is nagyon fontos.

A fenntartó helyi képviselő-testület a legutóbbi ülésén megadta a hozzájárulást ahhoz, hogy a Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő meglévő tárgyi, illetve személyi kapacitásának kihasználásával új szakrendelést indítson be. Így – amennyiben a felettes hatóság erre engedélyt ad – klinikai onkológiai ellátással bővülhetnek a járóbeteg-szakrendelések a közeljövőben.

A Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő a Békési járás valamennyi lakója, megközelítőleg 36 ezer ember járóbeteg-ellátását végzi, hatásköre Békés mellett kiterjed Köröstarcsa, Kamut, Mezőberény, Murony és Tarhos településekre is, a lakosok onnan is átjárnak Békésre. Jelenleg tizenhatféle szakrendelés működik, a klinikai onkológia lehet a tizenhetedik. Ez azért is fontos, mert a vezető halálokok között a keringési betegségek után a második helyen a daganatos megbetegedések állnak.

A 15-64 éves korosztályban az első helyen a nőknél és a férfiaknál egyaránt a légcső, hörgő és tüdő rosszindulatú daganata áll, magas továbbá mindkét nemnél a vastagbél és a végbél daganata, valamint férfiaknál az ajak, szájüreg és garat daganata, illetve a nőknél az emlőrák.

Erdélyi Imola, a Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő igazgatója elmondta, a személyi és a tárgyi feltételek adottak, hiszen a rendelőintézet kellően felszerelt, és két szakorvos is rendelkezik a megfelelő onkológiai szakvizsgával. Heti tíz órában, utógondozó jellegű járóbeteg-szakrendelést képzeltek el, a szakmai felügyeletet a Békés Megyei Központi Kórház Pándy Kálmán Tagkórháza adná. A klinikai onkológiai szakrendelés indulásának közelebbi időpontja egyelőre nem ismert, de kedvező döntés esetén már a jövő év legelején megtörténhet. Az újítás hatalmas előrelépést jelentene a járóbeteg-szakellátásban a daganatos betegek számára.

Mucsi András képviselő üdvözölte a kezdeményezést. Mint mondta, a számadatokból látható, hogy Békésen is nagy problémákat jelentenek a daganatos megbetegedések. Kiemelte, hogy Erdélyi Imola igazgató munkájának és kapcsolatrendszerének köszönhetően onkológiai szakemberek is dolgoznak a rendelőben, illetve – ami a mai világban nagy szó – a nyugdíjba vonuló orvosokat is minden esetben pótolni tudják.

Erdély Imola Rácz Attila képviselő felvetésére elmondta, a rendelés a rendelőintézet József Attila utca 5. szám alatti épületében, a belgyógyászati szakrendelőben indulhat majd el mégpedig a délutáni órákban.

Dr. Becsei László, a Békés Megyei Központi Kórház főigazgató-főorvosa és Erdélyi Imola igazgató, a szakemberek, valamint a békési önkormányzat támogatja a kezdeményezést, aminek nélkülözhetetlen eleme az Országos Tisztifőorvosi Hivatal engedélye.