Bővítik és fejlesztik a berényi bölcsődét

TOP-os pályázaton 167 millió forintot nyert a mezőberényi önkormányzat. Az összegből bővítik a bölcsőde épületét.

Több mint 167 millió forintot nyert a mezőberényi önkormányzat bölcsődefejlesztésre a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programon (TOP). Siklósi István polgármester elmondta, a projekt keretében bruttó 201,5 négyzetméteres épületbővítés valósul meg.

Egyebek mellett közlekedő, előtér, személyzeti öltöző, WC, zuhanyzó, kerti szerszám tároló, gyermekátadó, gyermek mosdó-WC, szélfogó, csoportszoba, matrac-játékraktár, fedett tornác is épül a projektben. Emellett 11 kW teljesítményű napelemes kiserőművet szerelnek fel. Az épületen belül a meglévő épületrészhez kapcsolódóan új tűzszakasz-határt alakítanak ki. A kötelező háromnál több, vagyis hét új parkolót alakítanak ki a Puskin utcán, a bölcsőde épületével szemben. Az új épületrészbe bútorokat, eszközök, fektetőket, padokat, szekrényeket, új játékokat szereznek be a kötelező eszközjegyzék szerint – nemcsak az épületbe, hanem az udvarra is.

A bővítés megvalósításával több család kaphat lehetőséget a bölcsődei ellátás igénybe vételére, s így az édesanyák munkába állására is.