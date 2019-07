Bővítik az iskolát Kétegyházán

Több mint négyszázmillió forintból új épülettel gazdagodik a Kétegyházi Román Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda a közeljövőben. A fejlesztés alapkövét kedden helyezték el. A tervek szerint tornaterem, laborok és egyéb kiszolgáló helyiségek is helyet kapnak az új épületben. A projekt kapcsán a testneveléshez és az oktatáshoz szükséges felszereléseket is beszerzi az iskola.

A beruházás során egy, csaknem ezer négyzetméter alapterületű épületet húznak fel, melyben helyet kapnak a laborok (fizika, kémia, biológia), valamint a tornaterem a kapcsolódó szertárral és a vizesblokkokkal együtt. A tervek szerint energiahatékony rendszereket építenek be, és az akadálymentesítést is megoldják. Összesen 464 millió forint hazai és uniós forrásból valósulnak meg a tervek, az elképzelések szerint az épületet jövő évben adják át.

Kreszta Traján, az országgyűlés román nemzetiségi szószólója a kétegyházi beruházásra utalva elmondta, a hasonló fejlesztések az itt élő nemzetiségek számára kiemelten fontosak.

Szavai szerint a komfortosabb intézmény egyben azt is jelenti, hogy a román nyelv oktatásának színvonala is emelkedik. A szószóló visszautalt az intézmény korábbi fejlesztéseire, majd ezek jelentőségét méltatta.

Dr. Fürjes Zoltán, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára úgy fogalmazott, a nemzetiségekben erőforrást látnak, majd kijelentette, a magyarországi nemzetiségek biztonságban érezhetik magukat.

Herczeg Tamás, a térség országgyűlési képviselője az országos önkormányzatok támogatásáról beszélt, illetve a két ország közti jó kapcsolat fontosságát hangsúlyozta, mely véleménye szerint a határ közelében élők számára kiemelten fontos.

Borbély Erika, az intézmény vezetője elmondta, jelenleg a testnevelés-oktatást csak a folyosókon vagy a köztes helyiségekben, az úgynevezett zsibongókban tudják megoldani, ami nem elégséges, főként a felső tagozatos diákok számára. A labdajátékok esetében pedig szinte semmilyen lehetőséget vagy alternatívát nem tudnak kínálni.

Hozzátette, az új épületben a tanulóik több sportággal is megismerkedhetnek, miközben a testmozgással egészségi állapotuk, kondíciójuk is javul. Mindezek mellett az új természettudományi laborok fontosságát is kiemelte az intézményvezető.

Hangsúlyozta, a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények közül a Kétegyházi Román Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda rendelkezik a második legnagyobb létszámmal az országban.

Az ünnepségen, az iskola diákjai szavaltak, majd a vezetők elhelyezték az időkapszulát és az alapkövet, melyet végül a román ortodox egyház képviselője áldott meg.