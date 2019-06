Bővítenék a berényi bölcsőde épületét

Megkezdődött a bölcsőde bővítésének előkészítése – tájékoztatta hírportálunkat Siklósi István polgármester. A településvezető elmondta, a képviselő-testület hétfői ülésén határozott arról, hogy pályázatot nyújt be a beruházás megvalósítása érdekében a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program kiírására. Ennek érdekében első lépésként megbíztak egy szakembert a tervek elkészítésével.

– Az elképzeléseink szerint egy csoportszobával egészítenénk ki az épületet – számolt be a részletekről Siklósi István. – Mindezt több dolog is indokolja. Egyrészt több szülő kérelmét kellett helyhiány miatt elutasítani, így gyermekük nem lehetett bölcsődés. Másrészt a helyi óvodákba sok 2,5 éves gyermek jár, holott számukra még a bölcsődei ellátás lenne az ideális. Ezekre a kérdésekre pedig minél előbb megoldást kell találnunk, ezért is indítottuk el a fejlesztés előkészítését. A testület azt a tervezőt bízta meg a korábban említett feladattal, aki a 2011-ben átadott intézmény tanulmánytervét készítette.

A grémium egy emléktábla kihelyezéséről is döntött, amelyet előreláthatólag 2020-ben valósítanak meg. A mementó a Petőfi-kutatások kapcsán országos hírnevű dr. Irányi István tiszteletére készül majd el.

A testület tárgyalt a nemzetiségi önkormányzatok és a nemzetiségi civil szervezetek beszámolóiról. Siklós István kiemelte, az érintettek nagy segítséget jelenteket a város munkájában, a helyiek pedig örömmel járnak a rendezvényeikre.

Ugyancsak beszámoló készült Mezőberény sportéletéről. Tizenkilenc sportegyesület húsz sportágat működtet a városban. A polgármester külön szólt az Extra-ligás asztalitenisz-csapatról, amely a Final Fourban negyedik helyet ért el, ami kiváló eredményt, óriási sikert jelent.