Boszorkányfesztivált rendeztek Szeghalmon

Immár 15. alkalommal rendeztek Boszorkányfesztivált a városban a Szabadság téren, pénteken és szombaton. Most is, mint minden évben a szervezők arra törekedtek, hogy a nagyok mellett a gyerekek is jól érezzék magukat a rendezvényen.

Mint Macsári József a város polgármestere elmondta, tavaly a pandémia miatt elmaradt az esemény, a helyiek ezért még jobban várták a fesztivált, így aztán a szervezők rengeteg programmal készültek, kicsiknek és nagyoknak egyaránt. – Szerettünk volna egy olyan, elsősorban családoknak szóló kikapcsolódást biztosítani az érdeklődőknek, ahol nem egy helyre koncentrálódnak a látogatók, hanem egy aránylag nagy területet használva zajlanak az egyes programok. Minden évben próbáljuk úgy összeállítani a fesztivál menetrendjét, hogy ha egy kisgyermekes család ellátogat a városnapunkra, akkor az ne kerüljön számukra egy vagyonba. Nagyon sok játéklehetőség lesz: például az ugrálóvár, a csúszda, és a kisvonat is ingyenes lesz az érdeklődők számára – részletezte a városvezető. Ennek megfelelően a szervezők idén is arra törekedtek, hogy a felnőttek mellett a családok, és a kisgyermekek is jól érezzék magukat a rendezvényen. Ennek tükrében a kisebbekre ingyenes csúszda, ugrálóvár, különféle egyéb elfoglaltságok, valamint dottó vonat várt a fesztiválon. A délutáni, esti programok inkább a nagyobbaknak szóltak, többek közt vásárral, vidámparkkal, ökolabirintussal és látványos tűzijátékkal, valamint hangulatos koncertekkel készült a város. A fellépők közt volt Csocsesz, a Groovehouse, a Mudfield és Molnár Ferenc Caramell is.