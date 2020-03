Borlovagokkal báloztak a gyulai Vigadóban

A Szent Vince Borrend I. Országos Jótékonysági Bálját rendezték meg szombaton a gyulai Vigadóban. A bál bevételét a Viharsarki Koraszülőttmentő Alapítvány, a Kádas György Alapítvány és a Szent Ferenc Szegényei Alapítvány között osztják szét egyenlő arányban.

Lukács Sándor főszervező, a borrend nagymestere, a megyei lovagi szék elnöke kiemelte, mintegy 150-en báloztak. Gyula és számos megyei település mellett többek között Budapestről, Visegrádról, Szegedről és Monorról is érkeztek vendégek. A culinary team-nek nyolc tagja is borlovag, ők készítették Ambrus György vezetésével a hatfogásos ételsort. A talpalávalót a szintén borlovag Kepenyes Pál és zenekara szolgáltatta. Az esemény fővédnöke, dr. Görgényi Ernő is köszöntőt mondott.

Lukács Sándor kitért arra, a belépőből, a tombolából, a különböző felajánlásokból befolyt összeget fordítják majd jótékonysági célra a költségek levonása után. A hagyományteremtő bál sikere után már be is jelentették, hogy jövőre, február utolsó szombatján ismét megtartják a rendezvényt.