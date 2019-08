Bő két hét és itt az M44-túra

Szeptember 14-én indul az M44-es túra. Regisztrálni augusztus 31-ig lehet.

Hamarosan teljesen elkészül az M44 gyorsforgalmi út, már csak néhány hét, és az autósok is birtokba vehetik. A műszaki átadás után, de még a forgalomnak történő átadás előtt azonban azok, akik hajlandók futócipőt, görkorcsolyát húzni vagy éppen kerékpárra pattanni, kipróbálhatják az új utat. Tóth László futónagykövet gondolt egy nagyot, és szervezni kezdett egy olyan „próbautat” a Tiszakürt-Kondoros szakaszon, ami egyszeri és megismételhetetlen, aki részt vesz ezen az eseményen, az egy életre szóló élményt kap cserébe szeptember 14-én.

A szervezők lehetőséget kaptak az illetékes szervtől arra, hogy az átadás előtti M44 gyorsforgalmi út Tiszakürt-Kondoros 58,4 km szakaszát befussák. Ezt a távolság négy résztávra is elosztják, így 2-4 fős csapatban is lehet teljesíteni a kijelölt váltópontokon váltva. A futáshoz sehol sem lehet csatlakozni menet közben. Lehetőséget szeretnének adni a kerékpárosoknak és a görkorisoknak is az indulásra, várnak minden érdeklődőt bármilyen kerékpárral vagy egyéb kerekes eszközzel.

Az esemény – jellegénél fogva – nem verseny, hanem egy közös futás, kerékpározás az új, átadás előtti úton. Így avatják fel a pályát.

A rajt Tiszakürtnél lesz, a futás, kerékpározás Cserkeszőlő felé, a gyorsforgalmi út bal szélső két sávjában indul. Az útvonal: Tiszakürt-Cserkeszőlő-Kunszentmárton-Öcsöd-Békésszentandrás-Szarvas-Csabacsűd-Kardos-Kondoros. A befutó Kondoros település központjában lesz.

A rajtszámokat reggel hét órától vehetik át a résztvevők, a kerékpárosok és a görkorisok kilenckor, a futók tízkor indulnak.

A részvétel regisztrációhoz kötött, és augusztus 31-én 23:00 óráig IDE KATTINTVA lehet regisztrálni.

ELŐZMÉNY:

