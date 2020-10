Bl-csapatok mérkőzésein is megszólalt a békési légoltalmi sziréna

Sokat látott és különleges helyzetekben, például legendás kézilabdacsapatok meccsein használt, ma is működőképes hordozható kézi légoltalmi szirénát kínálnak eladásra Békés megyében.

Dr. Baji Mihály – aki Tarhos, Murony és Bélmegyer jegyzője és a ritka eszköz tulajdonosa – hírportálunknak elmondta, a szirénát annak idején kiselejtezték, és tulajdonképpen egészen véletlenül, ismerősén keresztül vette meg egy magánszemélytől. A Békésen élő szakember elmondta, a tárgyat pontosan negyven évvel ezelőtt, 1980-ban Debrecenben gyártották, napjainkban is megtalálható rajta az igazoló fémlap.

Dr. Baji Mihály a békési férfi kézilabda csapat egyik legnagyobb drukkerének számított, igazi vezérszurkoló, és a szirénát is éppen azért vásárolta, hogy annak segítségével is biztassák a játékosokat. A gárda az NB1-ben is vitézkedett, így a tárgy olyan csapatok ellen is megszólalt, mint a Bajnokok-ligájában is kiválóan helytálló, világklasszisokkal teletűzdelt Veszprém vagy Szeged. A különleges hang mindig még inkább emelte a hangulatot, és még erősebb buzdításra ösztönözte a szurkolókat. Vélhetően a remek játékosokat felvonultató csapatok ászai is némileg meglepődhettek a békésiek egyedi biztatásán és a hanghatáson.

Dr. Baji Mihály másra nem használta, de úgy tudja, előfordult, hogy egy-egy horgásztónál madarakat ijesztettek el vele, hogy ne dézsmálják a halakat.

Legutóbb alig néhány hete a tarhosi árvízi megemlékezésen szólalt meg újra, amikor – milyen furcsa is az élet – éppen a negyven évvel ezelőtti, vagyis a sziréna gyártási évében történt természeti katasztrófa eseményeit, a hősies védekezés történetét idézték fel. Az eszköz hangja még szemléletesebbé tette a programot.

Kérdésünkre a tulajdonos elmondta, azért akarja eladni, mert már nem igazán használja, és foglalja a helyet.

– Voltak érdeklődök, biztos vagyok benne, hogy előbb vagy utóbb elviszik majd – tette hozzá. Azt pedig már nyilván az új tulajdonos dönti majd el, hogy mire használja a tárgyat.

A légoltalmi vagy légvédelmi sziréna eredetileg lakossági légitámadásra figyelmeztető jelzőrendszernek számított. A második világháború idején telepítették a legtöbbet globálisan, akkor volt a legnagyobb szerepük, illetve voltak hordozható készülékek is. Jellegzetes hangjukat hallva azonnal megfelelő óvóhelyet kell keresni. Szerepe később jelentősen megváltozott, sőt gyakorlatilag el is tűnt. Modern megfelelőjét inkább vegyi veszélyek esetén működtették, működtetik, ugyancsak lakossági figyelmeztető céllal. Előfordult, hogy közelgő természeti csapásokra, vagy vészre hívják fel a figyelmet ilyen módon. Az internetes források szerint habár újat nem telepítenek, a régi szirénák néhány településen még mindig megtalálhatók, illetve nagyon ritkán felbukkannak a békésihez hasonló darabok is. Az interneten nem igazán találtunk belőle, illetve akadt olyan, amit csak bérelni lehet, de megvásárolni nem.