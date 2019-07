Biztonságos hely maradt Murony

Több, a település biztonságával kapcsolatos kérdés is napirendre került a muronyi képviselő-testület napokban megtartott ülésén – tudtuk meg Fekete Ferenc polgármestertől. A rendőrség és a katasztrófavédelem egyaránt beszámolt munkájáról. Ismét kiderült, a község biztonságos, bűncselekmény elvétve fordul elő, amiben a rendőrség munkája mellett a helyi polgárőrségnek is szerepe van. A katasztrófavédelem beszámolója kapcsán szó esett, illetve kérdés hangzott el a szúnyoggyérítéssel kapcsolatban.

A tenderek kapcsán elhangzott, az önkormányzat már benyújtotta szakmai anyagát az orvosi rendelő felújítására, ahogy formálódik egy 15 millió forintos útfelújítási pályázat előkészítése is. Fekete Ferenc kiemelte, további útrekonstrukcióra, kerékpárút-építésre is pályáznak megfelelő lehetőség esetén. Emellett nagyon várják azt a kiírást, ami a települések kisgépparkjának korszerűsítését szolgálja majd. A csapadék következtében a növényzet elburjánzása komoly terheket ró az önkormányzatra, ennek megoldására szereznének be újabb gépet.