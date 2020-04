Bíznak a nyári évadban, épül a tószínpad

A Gyulai Várszínház munkatársai a közelmúltban megkezdték a tószínpad és kapcsolódó nézőtér építését. A nyári évad sorsa ennek ellenére érthető módon továbbra is kérdéses, de a teátrumban bíznak abban, hogy ha szokásosnál később is, de lehetnek előadások. Az intézmény munkatársai addig is online felületeiken tartják a kapcsolatot a közönséggel.

Ezt ne hagyja ki! Kattintson ide: hirvilag.hu - Több tucat újság, hírportál, rádió és televízió legérdekesebb és legfrissebb hírei - Kattintson ide: hirvilag.hu – Munkatársainkkal azon dolgoznak, hogy nézőink a rendkívüli helyzetben se maradjanak várszínházi élmények nélkül. Naponta frissülő weboldalunkon, illetve Facebook és Instagram oldalaikon az elmúlt évadra, vagy korábbi előadásokra emlékeztető videó-anyagokat, interjúkat és újabb információkat osztanak meg – nyilatkozta hírportálunknak dr. Elek Tibor. A teátrum igazgatója elmondta, emellett virtuális párbeszédre is invitálják a nézőket a közösségi média oldalain. Kérik, hogy véleményezzék a megosztott posztokat, videókat, információkat, vegyenek részt a meghirdetett játékokban. Személyes ügyfélfogadás hiányában ezen eszközökkel próbálják tartani a kapcsolatot tartani nézőikkel. Ezen a héten például annak a huszonegy ismert művésznek a nevét küldhetik be az érdeklődők, akik egy aktuális, a nyári előadások alkotóira és szereplőire utaló plakátjukon láthatók. Az írók, rendezők, színészek, zenészek, énekesek megnevezése nem könnyű feladat, de megéri próbálkozni vele, mert azok között, akik beküldik a színház e-mail címére a 21 nevet, egy kétszemélyes évadbérletet sorsolnak ki. A színház műszaki munkatársai közben megkezdték a Tószínpad és nézőterének építését. A nyári évad programja már március elejére összeállt, dr. Elek Tibor igazgató bízik abban, hogy ha későbbi kezdéssel és akár augusztus második felére átszervezett előadásokkal, de lesz nyári évad. Jön a Vidám Shakespeare Ahogy más színházak, úgy a gyulai is közzé tesz online előadásokat. Ezen a héten, Shakespeare születésnapja alkalmából, a Vidám Shakespeare című tavaly nyáron az olasz Teatro Potlach-csal koprodukcióban készült bemutató előadásukat osztják meg. A vár mellett és a várszínpadon játszódó Pino di Buduo rendezte előadás igaz nemzetközi koprodukció volt, mert az olaszok mellett egy indiai színészcsapat (Fanatika Theatre) is rész vett az előadásban a gyulai, békéscsabai színészek, néptáncosok, népzenészek, statiszták mellett. Az előadás most csütörtök 18 órától vasárnapig 18 óráig lesz megtekinthető a színház Facebook-oldalán és honlapján közölt link alapján.