Bilincset tettek Simonka György házának ajtajára

Bilincset tettek a költségvetési csalással és más bűncselekményekkel vádolt dél-békési országgyűlési képviselő, Simonka György újkígyósi otthonának bejáratára. Stummer János jobbikos országgyűlési képviselő azt mondta, ő volt az elkövető.

Most sokan érzik annak a lehetőségét, hogy engem igazoltan gyalázhassanak – nyilatkozta Simonka György. – Pedig egyetlen embert sem tudnak felmutatni, akit én megkárosítottam, megloptam vagy adósa maradtam volna. Csak türelmet kérek, hogy a bíróságon is bizonyíthassam ezt. Azt hiszem, tettem már le annyit az asztalra, hogy ezt anélkül is ki lehetne várni, hogy a családomat, szeretteimet bántanák.

– Mire hazaértem, kötelet és bilincset tettek az ajtómra a jobbikosok, amit a gyerekek láttak meg először. Mindenki sírógörcsöt kapott. Azonnal feljelentést tettem a rendőrségen ismeretlen tettes ellen. A rendőrök még éjfélkor is helyszíneltek az udvaron – folytatta a dél-békési politikus.

– Múlt héten Judapesteztek és fenyegetőztek. Mostantól fideszesek családját, gyerekeit a saját házuknál fenyegetik akasztással, selyemzsinórral, életfogytiggal? Kik ezek? Mit képzelnek magukról? Bármit megtehetnek? Üzengetnek, hogy majd megint arra fognak sétálgatni? Hogy engem kasztrálni kellene, mert ezek a gyerekek nem tökéletesek? – kérdezte Simonka György.

A dél-békési politikus szerint a jobbikosok lincshangulatban érzik jól magukat, védtelen családokat és gyerekeket ijesztgetnek. Reméli, hogy arra nem kerül sor, de ha még egyszer a családját fenyegetik, tudja, hogyan védje meg őket. Hangsúlyozta: ha valakinek baja van vele, akkor az legyen férfi, és rá „lőjön”, ne a szeretteire.

Stummer János a Facebook oldalára is kitett egy bejegyzést, amely szerint bilincset rakott Simonka György otthonának bejáratára. Hírportálunknak is elismerte, hogy szerdán ő helyezte el a bilincset, a kötélről viszont állítása szerint nem tud semmit. Úgy véli, amit tett, nem volt provokáció, szerinte a demonstrációs célú akció helyénvaló és arányos volt, és ami történt, közterületen történt.

Simonka György egyébként a hét elején a fővárosi tárgyaláson tagadta az ügyében a vádakat, erről itt írtunk.