Biciklivel visznek ki könyveket, ékszerdobozokat készítenek

A könyvtárosok világnapja április 14., és kedden megyénkben is több helyen felhívták a figyelmet az általuk nyújtott értékekre. Hamarosan, április 23-án, William Shakespeare születésnapját ünnepeljük, egyben ez a könyv világnapja. A könyvtárak ugyan a koronavírus-járvány miatt nem fogadnak látogatókat, de a munkatársak dolgoznak. Vannak, akik az intézményekben, mások pedig otthon. Többek között egyedi azonosítókat ragasztanak a könyvekbe, mindez megkönnyíti majd a kölcsönzést.

Rakonczás Szilvia, a Békés Megyei Könyvtár igazgatója kilenc munkatársával együtt bent végzi a munkáját, amiből akad bőven. Otthonról elsősorban azok a kollégák dolgoznak, akik kisgyermeket nevelnek, 65 éven felüliek, illetve valamilyen egészségügyi problémájuk van.

– Az interneten otthonról a belső rendszer elérhető, így a katalógusokat javítják, kiegészítik, pótolják a könyvtárosok – hangsúlyozta Rakonczás Szilvia. – Az intézményben a könyveket olyan egyedi azonosítóval látják el amunkatársaim, amik lehetővé teszik, hogy az olvasók akár önállóan kölcsönözhessenek. Nekünk is óriási segítség ez, hiszen nem kell három héten át leltároznunk. Napra, órára, percre pontosan tudjuk majd egy-egy kiadvány hollétét, például, hogy olvasónál vagy a polcon van-e.

Az igazgató kitért arra, mindezzel az adminisztrációt csökkentik, és a könyvtárosok többet foglalkozhatnak egy-egy kéréssel, például a szakdolgozatokhoz szükséges adatbázis kínálatát is bővíthetik. Több ideje jut munkatársainak arra is, hogy könyveket, szakirodalmat ajánljanak, speciális kiadványokat készítsenek elő.

– Mindemellett a konyvtar.bmk.hu honlapunkon, a helyismereti enciklopédiában rengeteg szócikkel bővítjük a tartalmainkat – emelte ki Rakonczás Szilvia. – Igaz ez a 100 évvel ezelőtt történt Békésben című népszerű sorozatunkra, a BékésWikire, ahol a megye meghatározó személyiségeinek pályafutása olvasható vagy a Csabai szemelvényekre, mely sokrétűen fogja át, mutatja be a település történetét. Mindig valami újat is adni akarunk a látogatóinknak, és figyelemfelkeltő programokkal minél több embert becsalogatni a könyvtárba. Természetesen azzal a szándékkal is, hogy ismerjék meg szolgáltatásainkat, melyek folyamatosan bővülnek. Több esténken különböző nemzetek ételeinek, italainak bemutatása mellett könyveket, zenéket, filmeket is ajánlottunk, melyek nálunk megtalálhatók, kikölcsönözhetők.

Rakonczás Szilvia kitért arra, sokaknak házi könyvtáruk van kedvenc szerzőik alkotásával. Eddig nemigen jutott idejük arra, hogy végigolvassák a könyvespolc kincseit, de ebben a nehéz időkben ez is szórakozást nyújthat.

Baginé Tóth Erika, a szarvasi könyvtár vezetője kiemelte, az interneten keresztül kapcsolatban állnak olvasóikkal. Munkatársaik az e-mailen kikölcsönzött könyveket házhoz szállítják Szarvason és Békésszentandráson. Minden szerdán végzik ezt a tevékenységet a kedd délutánig beérkezett igények alapján. A múlt hét szerdán és tegnap több mint 50 helyre vittek ki könyveket, maximum ötös csomagolásban. A kölcsönzési idő ilyenkor nem számít. A lényeg az, hogy az olvasó otthon maradjon, és olvasson.

Tokár János, a kondorosi könyvtár vezetője elmondta, a digitalizálást előre hozták áprilisra június és július helyett. Emellett „ékszerdobozokat” gyártanak kollégáikkal. Vagyis a leselejtezett, de értékes könyvek közepét kivágják, és eladható csomagolásban kínálják.