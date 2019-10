Bicikliutat építtek, újítottak fel Békéscsaba belvárosáig

A végéhez közeledik az a mintegy 350 millió forintos beruházás, aminek részeként bicikliutat, kerékpárforgalmi létesítményt építettek, újítottak fel a belváros és Fényes között, a Lencsési-lakótelepen keresztül.

– Az ütemterv szerint halad a beruházás – mondta dr. Sódar Anita, a városfejlesztési nonprofit kft. ügyvezetője. Sorolta: felújították a bicikliutat a Dózsa György utcában, gyalog- és kerékpárutat alakítottak ki a Corvin utcában, korszerűsítettek bizonyos részeket a Lencsési úton. A Lencsési úton a Mester és a Magyar utca között a gépkocsiforgalomtól elválasztott gyalog- és kerékpárutat létesítettek, hasonlóan a Magyar utcában a Borjúrét utcáig. Ezt követően Fényesig kerékpáros nyomot festettek fel az úttestre. Hozzátette: az érintett szakaszokon a csapadékvizet elvezető rendszereket is rendbe tették, több helyen zárttá tették az árkokat.

A békéscsabaiak negyede-ötöde rendszeresen biciklizik, ezért fontos, hogy a fejlesztésekkel biztonságosabb és modern körülményeket teremtsenek a kerékpárosoknak – mondta dr. Ferenczi Attila tanácsnok. Hangsúlyozta: a szakaszoknak hálózatot kell alkotniuk. Ezt a célt szolgálta, hogy több bicikliút épült az elmúlt években a városban, például Jaminában, a Berényi úton, vagy épp a Gyulai úton és a Körte soron, illetve most Fényes és a Lencsési-lakótelep között. A Lencsési-lakótelepen, a Corvin és a Dózsa György utcákban eddig is volt kerékpárút, ám néhány szakaszára ráfért a felújítás, ezt is megvalósították.

Tímár Ella önkormányzati képviselő szerint Fényes és a Borjúréti kertek rengeteget fejlődött az elmúlt években, a fiatalok telkeket vásároltak, házakat építettek. A főleg kisgyermekes családok számára pedig lényeges, hogy biciklivel biztonságosabban közelíthessék meg a központot, az óvodákat, az iskolákat vagy az orvosi rendelőket. A fejlesztés nagyban segíti az itt élőket.