Bicikliút vezethet több munkahelyre Békéscsabán

Egyesített gyalog- és kerékpárutat építenek közvilágítással együtt a város északi részén, a Berényi, illetve­ a Békési utat összekötő Ipari úton és Tevan Andor utcában. Szabó Tamás, a kivitelező cég ügyvezetője elmondta, a megfelelő ütemben haladnak, és idén véget érnek a munkálatok.

A kivitelező cég, a békéscsabai Galéria Invest Kft. ügyvezetője, Szabó Tamás ismertette, hogy a fejlesztés a jelenlegi tervek szerint idén megvalósul. A munkálatokat augusztus elejéig kell befejezni, azokkal a megfelelő ütemben haladnak.

A városfejlesztési nonprofit kft. ügyvezetője, dr. Sódar Anita elmondta, a beruházás a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében valósul meg, a munkaterületet a kivitelezőnek tavaly augusztus 8-án adták át. Részletezték, miszerint az Ipari úton tavaly elrajtolt az egyesített gyalog- és kerékpárút építése, és év végéig elkészült a szegély és az útalap nagyjából 80 százaléka. A Tevan Andor utcában egy időben két beruházás van folyamatban, mivel a kerékpárforgalmi létesítménnyel azonos nyomvonalon a Modern Városok Program részeként csapadékvíz-csatorna épül, azt év végéig lefektették.

A közelmúltban a kivitelezés folytatásaként a Tevan Andor utcában a már lefektetett csatornához csatlakozva megkezdték az Ipari úton is a csapadékvíz-csatorna építését. A projekt keretében a közvilágítást is kiépítik mindkét utcában. Ennek a kábelvédő csöveit fektetik le jelenleg az Ipari úton, majd a Tevan Andor utcában. A jövőben az Ipari úton folytatódik a zárt csapadékvíz-csatornák és a vízelvezető árkok kiépítése, majd a kerékpárút építése, valamint lefektetik a közvilágítási kábeleket és elhelyezik a lámpaoszlopokat.

Hamarosan a Tevan Andor utcában is kezdik kialakítani az egyesített gyalog- és kerékpárutat a Békési út és a Mondi bejárata között. Onnan a buszfordulóig kerékpáros nyomot jelölnek ki az útburkolaton, a buszmegállóig járda épül. A Mondi bejáratánál zebrát létesítenek. A Békési úti csatlakozásnál, valamint az Ipari úti rész Berényi úti kerékpárúthoz való csatlakozásánál a Berényi úton is átvezetés készül. Az Ipari úton is a lakott terület határáig közvilágítást építenek ki.

– A fejlesztés keretében az Ipari úton és a Tevan Andor utcában összesen 2 ezer 248 méter elválasztás nélküli, egyesített gyalog- és kerékpárút épül – összegezte dr. Sódar Anita. Emellett többek között az Ipari úton 223 méter zárt csatornát és 266 méter nyílt csapadékvizet elvezető árkot, valamint a Tevan Andor utcában 520 méter folyókát építenek.

Növelik a közlekedés biztonságát

Hanó Miklós, Békéscsaba alpolgármestere elmondta: a megvalósuló gyalog- és kerékpárút kapcsolatot teremt a Berényi úti bicikliúttal – ezzel együtt pedig a városközponttal és Mezőmegyerrel –, valamint a Békési úti kerékpárúttal és így Békéssel. A fejlesztésnek köszönhetően az északi iparterületen dolgozók mind gyalogosan, mind biciklivel biztonságosan juthatnak el munkahelyükre, majd onnan haza. A közlekedés biztonságát tovább növeli az, hogy közvilágítást építenek ki. Hangsúlyozta, a közvilágítás terén a város törekszik a korszerű, energiatakarékos rendszer kialakítására. A beruházás azt is eredményezheti, hogy a jövőben még többen dönthetnek az autózás helyett a kerékpározás mellett.