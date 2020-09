Biciklis rendőrök is óvják a csabai közlekedőket

A kerékpáros rendőrjárőr-szolgálat több mint négy esztendeje működik a megyeszékhelyen. Az egyenruhások figyelmeztetnek és olykor bizony bírságolnak is, hiszen fontos, hogy a biciklisek is betartsák a közlekedési szabályokat. Fotós kollégámmal velük tartottunk és megnéztük, mennyire szabálykövetőek a csabaiak egy átlagos szeptemberi délelőttön.

A két keréken közlekedő rendőrökkel a Szabadság térnél álltunk meg, a buszmegálló közelében. Itt a kerékpárra szállók az úttesten közlekedhetnek, a gyalogosoknak fenntartott járdaszakaszon a biciklit csak tolni szabad. Alig hittem a szememnek: fél óra leforgása alatt legalább hatan szegték meg az előírást. Volt, aki szégyenkezett, más csak mosolygott.

– Itt, és az Élővíz-csatorna gyalogos kishídjánál szabálytalankodnak a legtöbben, de mi Jaminától a Lencsési lakótelepig a város valamennyi pontját igyekszünk bejárni egy-egy szolgálat során – mondta el Kónya Orsolya. A frissen kinevezett rendőr őrmester hozzátette, az emberek sokszor „elfelejtik”, hogy a járdán, illetve a kerékpáros átvezetés nélküli gyalogos-átkelőhelyen tilos kétkerekűvel hajtani.

Kérdésemre, hogyan reagálnak, amikor szabálytalanságon kapják őket, Fenyvesi Krisztina elmondta, van néhány kirívó eset.

– Előfordult már, hogy nem akarták tudomásul venni, bizony bírságot is kiszabhatunk – mondta a rendőr őrmester. Hozzáfűzte, legtöbbször azért együttműködőek a helyiek.

„Közös akciónk” során is sokféle érzelemmel és habitussal találkoztunk, de a rendőrnők fiatal koruk ellenére nagyon határozottak voltak, mindenkivel profin kommunikáltak. Miközben a járőri munkáról beszélgettünk, fotós kollégám kiszúrta az első szabálytalankodót, aki lábai helyett drótszamarát hozta mozgásba, lendületesen szlalomozott a gyalogosok között.

– A járdán közlekedtem és telefonáltam is – sorolta csendesen megállítása okait a 35 éves, helyi férfi. Hozzátette, sietett is, a beszélgetés is elvonta a figyelmét. A járőr ezúttal csak figyelmeztette és felvilágosította, hogyan kell ezen a szakaszon helyesen és biztonságosan közlekedni. Elárulta, a telefonálással csak akkor lett volna gond, ha a férfi füles helyett mobiltelefont tart a kezében kormányzás közben.

Pár perc múlva visszahúzódtunk a járda szélére, figyeltük tovább a délelőtti forgalmat, amikor hirtelen rövid dudálás hasított a levegőbe. Egy fehér autóból széles mosollyal integettek felénk. Kérdőn néztem a rendőrökre, akik elárulták, korábban tízezer forintos közlekedési bírsággal sújtották a férfit, szintén biciklis szabálytalankodás miatt. Azóta, ha esik, ha fúj, kedélyesen köszön.

Az udvariasság egyébként a rendőrök megszokott viselkedésformája is, mindenkivel tisztelettel bánnak, ez viszont a közlekedőkről nem mindig mondható el.

– Előfordult, hogy ki akarták venni a kezemből az iratokat, sőt lenézően is viselkedtek már. Néhányan ismerőseikre hivatkozva próbálták kihúzni magukat a számukra kellemetlen helyzetből, persze sikertelenül – árulták el az egyenruhások.

Hozzátették, mindezek ellenére szeretnek kerékpáron dolgozni, sokszor tudomásukra is hozzák, hogy jelenlétünk erősíti a gyalogosok biztonságérzetét.

– Egy idős hölgy külön megköszönte a munkánkat, elmondta, a jelenlétünkben sokkal szabadabban mer gyalogosként közlekedni, hisz voltak már rossz élményei, elsodorták egy biciklivel.

Közben hárman is felénk tekertek. Egyikük a főtér, a másik kettő pedig a kormányhivatal felől. A hatvanhat éves helyi hölgy az uniformis láttán gyorsan leszállt a bicikliről. Tudomásul vette a rendőri figyelmeztetést, de arckifejezéséből sütött a csalódottság. Felhívta a rendőrök figyelmét arra, hogy a piac környékén több a szabálytalankodó.

A férfiak könnyebben fogadták az egyenruhások „kioktatását”, belátták, hogy hibáztak és tudomásul vették a következményeket is.

A fentieket követően még egy kis ideig megint tudtunk beszélgetni. A rendőrök kiemelték, fontos, hogy a kerékpárosok betartsák az elsőbbségadás és a kanyarodás szabályait, tekintettel legyenek az idősekre, a gyermekekre is. Hozzáfűzték, fontosak a karjelzések, sőt a csengetés is nélkülözhetetlen, ha például a kikerülés szándékával gyalogosok mögül érkezünk.

Ez idő alatt egy, a Bartók Béla út felé tartó férfi megállt mellettünk, kifejezte az akció iránti szimpátiáját és jó munkát kívánt a rendőröknek.

Szembetűnő volt, hogy Kónya Orsolya és Fenyvesi Krisztina szavak nélkül is mindvégig megértette egymást, elég volt egy apró jelzés, a másik már ment is intézkedni. Egymást kiegészítve és segítve dolgoztak.

Az együtt töltött időnk utolsó perceiben egy középkorú férfi torpant meg és szállt le a nyeregből jó pár méterrel előttünk. Már késő, gondolhatta, de aztán meglepődött arckifejezése váratlanul mosolygósra fordult. Miközben nyújtotta át személyi iratait az egyenruhásoknak, elmondta, már 48 éve kerekezik balesetmentesen.

– A járdán azonban nem lehet, mert veszélyezteti a gyalogosokat – hangzott a gyors válasz Kónya Orsolyától, aki hozzátette, jelenleg 5-től 50 ezer forintig terjed az emiatt kiszabható bírság. A férfi tudomásul vette, kerékpárját maga mellett tolva folytatta útját és mosolya az intézkedést követően sem változott.

Hogy zavarba jött-e, vagy jókedve csupán habitusából eredően volt töretlen, talán nem is hangsúlyos. A fontos az, hogy mindenki tanuljon a saját esetéből, tartsa be az előírásokat és értse meg, ezek nem véletlenül vonatkoznak mindenkire, mindannyiunk érdekében.