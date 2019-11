Bezárult a mosolyalbum, átadtuk a díjakat a nyerteseknek

A napokban ért véget a Békés Megyei Hírlap és a Beol.hu által közösen életre hívott, évek óta nagy népszerűségnek örvendő Gyermekmosoly 2019 fotópályázatának online fordulója. A szavazás november 8-án lezárult, kialakult a végső sorrend. Szerkesztőségünkben pénteken délután adtuk át a díjakat a nyerteseknek.

A díjátadón a Hírlap főszerkesztője, Pocsaji Richárd köszöntötte az apróságokat és szüleiket. Gratulált az eredményekhez és összegezte, hogy a két kategóriában – 0-3 és 4-7 éves korosztály – meghirdetett pályázatra összesen 947 boldog gyermekmosolyt megörökítő kép érkezett, amely a korábbi éveket tekintve rekord mennyiségű. Nemcsak a nevezések, de a feltöltött fotókra leadott szavazatok tekintetében is csúcsot döntöttek olvasóink, hiszen közel 67 ezer voks érkezett a lurkókra.

A legkisebbek kategóriájában, de az egész mezőnyt tekintve is Duszka Dusán Dávid huncut nevetése gyűjtötte be a legtöbb szavazatot. Az orosházi csöppség csupán 6 hetes volt a nyertes felvétel készítésekor. Azóta szépen cseperedik, szülei szerint rendkívül vidám baba. Egy hamisítatlan őszi hangulatú képpel a biharugrai Tarr Noémi mosolya érdemelte ki a második helyet, míg a bronzérmet a mezőhegyesi 14 hónapos Zsóri Norinának sikerült megcsípnie.

A 4-7 éves korcsoportban az 5 éves békéscsabai Szűcs Szabina diadalmaskodott, aki már rutinos versenyzőnek mondható, hiszen tavaly is dobogós lett. A díjátadóra ikertestvérével és édesanyjával érkezett. Nagyon örültek a könyveknek, jó testvérek módjára meg is osztoznak majd rajtuk. A nagyobbak versenyében a békési Kun Attila végzett a második helyen, míg dobogós lett Dús Kevin Sándor, aki anyukájával Mezőkovácsházáról utazott be szerkesztőségünkbe.

Ugyan az online forduló lezárult, azonban a Hírlap hasábjain tovább folytatódik a verseny. Ismét olvasóink kezébe adjuk a döntés jogát, hiszen november 11-től az online voksoláson mindkét kategória 30 legtöbb szavazatot begyűjtő fotója újra ringbe száll. Napról napra – véletlenszerű sorrendben megjelenve – három gyermek mutatkozik be. A lapban található szavazószelvények szerkesztőségünk címére (5600 Békéscsaba, Kiss E. u. 3.) történő postai visszaküldésével olvasóinknak egészen december 4-ig van lehetőségük támogatni kedvenceiket. A kategóriák három legjobbja értékes Libri könyvcsomagokkal lesz gazdagabb.

Ide kattintva nézheti meg a fotópályázatra érkezett nevezéseket.