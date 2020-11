Bezártak a Békés Megyei Könyvtárban, de lehet könyvet kölcsönözni

Bár a koronavírus-járvány miatt a kormányrendelet értelmében bezárt szerdától a megyei könyvtár, továbbra is van lehetőség könyveket kölcsönözni és visszahozni – ismertette Rakonczás Szilvia igazgató, hozzátéve, a szolgáltatások igénybe vételéhez könyvtári tagság, azaz saját, névre szóló olvasójegy szükséges.

Kölcsönözni lehet online, egy űrlap kitöltésével, de a rendeléseket le lehet adni e-mailben és telefonon is. Egyszerre legfeljebb öt kiadványt lehet igényelni és legfeljebb 28 napra. Azt kérik, hogy a kérés leadása és az átvételi időpont között legyen legalább két munkanap. A könyveket hétköznaponként 11 és 19 óra között lehet átvenni és visszaadni a bibliotékában, ekkor figyelni kell arra, hogy az épületben kötelező a maszk használata, és a másfél méteres távolságot is tartani kell.

Rakonczás Szilvia igazgató elmondta: most, ahogy tavasszal is, kérés esetén akár házhoz is viszik a kölcsönözni kívánt kiadványokat, illetve várhatóan a Digikomp névre hallgató mozgó könyvtár – a bárhol felállítható pavilon – szintén működik majd a Jókai színház előtt.