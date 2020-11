Bevásárlással is segít több önkormányzat

A települési önkormányzatok igyekeznek segíteni azoknak, akiknek a járvány miatt karanténba kell vonulniuk. Körképünkből kiderül, hogy amennyiben szükséges, megveszik az élelmiszereket, a gyógyszereket, de telefonos tanácsadást is nyújtanak.

Mezőgyánban jelenleg két háztartásban rendeltek el karantént, ami négy helyi lakost érint, közülük ketten igazoltan koronavírus-fertőzöttek

– mondta el Dani Attila polgármester.

Hozzátette, kérés esetén az önkormányzat segít az alapvető élelmiszerek bevásárlásában – alkoholt és dohányterméket nem vesznek–, illetve a gyógyszerek kiváltásában. A településen eddig fele-fele arányban vannak azok, akik önerőből és a család segítségével oldják meg ellátásukat, illetve azok, akik az önkormányzattól várnak segítséget. Dani Attila elmondta, utóbbiak esetében intézik a bevásárlásokat az adható segélyeket tartalmazó szociális keret terhére.

A településen olyan is előfordult, hogy egy házhoz nem volt bekötve a víz, ezért a kútról történő vízhordásban is segítették a karanténban lévőket.

Sarkadon elenyésző volt tavasszal, és most is csekély azok száma, akik segítséget kérnek – árulta el dr. Mokán István polgármester, hozzátéve: a karanténban lévőknek általában a rokonok, barátok, szomszédok vásárolnak be, intézik az ügyeket.

Kiemelte,

a helyiek főként anyagi támogatást várnak: például az a család is, ahol mindenki megfertőződött és hamar elfogytak a tartalékok.

A legtöbb megyei településen – így Telekgerendáson is – hirdetményben, vagy szórólapon közzétett telefonszámon jelezhetik az érintettek, ha nem tudják elhagyni az otthonukat és segítségre szorulnak. Az önkormányzat ezután, amiben csak tudja, támogatja a rászorulókat.

Szeghalmon a karanténban lévőknek ételrendeléssel, bevásárlással segít az önkormányzat a szociális ellátórendszeren keresztül.

Kétegyházán is él a telefonszám, amelyen segítséget kérhetnek a helyiek. Dr. Rákócziné Tripon Emese polgármester elmondta,

jelenleg 4-5 háztartás érintett a karanténnal, de az élelmiszerrel, tisztítószerekkel, gyógyszerekkel történő ellátást senki sem igényelte, családon belül megoldják.

Csárdaszálláson tavasszal voltak néhányan önkéntes és hatósági karanténban, az önkormányzat napi kapcsolatban állt velük, de ellátásukat a kistelepülésen is meg tudták oldani az emberek. A bevásárlásban, gyógyszerek kiváltásában most is bármikor segít az önkormányzat, de Nagy Zsoltné polgármester elárulta,

egyelőre ezt senki sem igényelte, nem is tudnak betegről.

Dévaványán Valánszki Róbert polgármester elmondta, a karanténban lévőknek az önkormányzat küld egy nyilatkozatot, amiben a segítségüket kérhetik, emellett a jelenlegi járványhelyzetben néhány napja újra felajánlották az időseknek szóló segítségnyújtást is, eddig azonban senki sem igényelte ezt.