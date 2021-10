Betyárosan kigyúrták a békési kolbászt

Második alkalommal rendezték meg a Békési Kolbászvigalom elnevezésű gasztronómiai programot a megye névadó településén, a helyi sportcsarnokban. A kétnapos rendezvénysorozat második napján, szombaton mintegy negyven felnőtt csapat készítette el különlegességeit. Fellépett a Fásy Mulató, Korda György és Balázs Klári, valamint a Beatrice.

Ezt ne hagyja ki! Politikai elemző: Karácsony Gergely megbukott

Nagyon hálás vagyok a szervezőknek, amiért hatalmas munkával életre hívták a rendezvényt, amelyen mindenki jól érezhette magát – nyilatkozta hírportálunknak Kálmán Tibor. Békés polgármestere elmondta, a városban komoly hagyományai vannak a kolbászgyúrásnak, ami látszódott is, hiszen saját egyedi receptjeik alapján a csapatok nagyon profi módon készítették el finomságaikat. A városvezető kiemelte, hogy a testvértelepülésről Bihar-Hegyközkovácsiból is részt vettek a versenyen. Kitért arra, hogy már a pénteki gyermekek számára szervezett kolbászkészítő megmérettetésen a fiatal korosztály tagjai nagyon magasra tették a lécet. Kálmán Tibor egyébként maga is gyúrt csapatával a rendezvényen.

A helyszínen végig remek volt a hangulat, miközben a sportcsarnok előtt kiváló kürtös kalácsból és Ásós Géza, az ország első cigány vendéglősének ételeiből is kóstolhattak az érdeklődők.

A mintegy negyven csapat között ott volt a Békési Nyugdíjasok Egyesülete is. Kocsor Istvánné elnök elmondta, már az első Kolbászvigalmon is részt vettek, és most is úgy gondolták, fontos, hogy bekapcsolódjanak a programba. Elárulta, egy hete ünnepelték a közel 150 tagot számláló szervezet fennállásának 55 évfordulóját, amivel ők a város legrégebbi egyesülete, a megyében a második, országosan pedig a 13 legrégebbi ilyen szervezetnek számítanak. Mint megtudtuk, a gyúráson ötfős, összeszokott csapattal voltak jelen, de később még többen is csatlakoztak hozzájuk.

Ugyancsak részt vett a kolbászvigalmon a Békési Kisgazdakör. Tarkovács István elnök kiemelte, fontos feladatuknak tekintik a hagyományőrzést, amelynek jegyében egész évben több programot is szerveznek, és igyekeznek élen járni ezen a területen. – Éppen ezért nem kezdődhetett el nélkülünk a második Békési Kolbászvigalom – tette hozzá az elnök, majd elmondta, egy speciális saját recept alapján gyúrtak, az összetevőket pedig már előző nap elkészítették. Finomságukban megtartották a hagyományokat, és azt enyhén csípősre fűszerezték, hiszen – fogalmazott Tarkovács István – a nagyon csípőset nem mindenki kedveli.

Fásy Ádám kettős szerepet vállalt a rendezvényen. Egyrészt tagja volt a zsűrinek, másrészt a nevével fémjelzett mulató csapatával fel is lépett. – Bár másfelé sodort az élet, mindig érző szívvel, örömmel gondolok Békés megyére, lokálpatrióta vagyok, amiről mindig szívesen beszélek az országos médiumokban is – mondta el hírportálunknak. Hangsúlyozta, amellett, hogy megkóstolhatta, hogy milyen kiváló kolbászok születtek, gyönyörű standokat, kolbászkészítéshez használt történelmi eszközöket láthatott az asztalokon, a csapatok dekorációjában. Mint mondta, olyan különleges és impozáns látvánnyal találkozott, mint még sehol az országban. A Fásy Mulatóval pedig mellette fellépett Bebe, Varga Viktor, Kis Grófo, az Apostol és Digital zenekar.