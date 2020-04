Betartják Gyulán a kijárási korlátozást

Dr. Görgényi Ernő Facebook-oldalán fejezte ki: meg van elégedve a gyulai lakosok hozzáállásával.

A gyulai polgárok felelősen viselkedtek az elmúlt hétvégén is, jellemzően betartották a kijárási korlátozásokat. Köszönöm! – kezdi gondolatait dr. Görgényi Ernő, Gyula polgármestere Facebook posztjában. – Ez különösen fontos most, amikor közeledünk a járvány tetőzéséhez. Ezzel visszaigazolták, hogy helyesen jártam el, amikor nem hoztam az elmúlt hétvégékre szigorúbb intézkedéseket annál, amiket a kijárási korlátozásról szóló kormányrendelet tartalmaz. A rendőrkapitány úr is arról tájékoztatott ma reggel, hogy a rendőrségnek csak néhány esetben kellett intézkednie. Ez nagyon fontos számomra, mert a gyulai emberek felelősségérzetében bíztam akkor, amikor – más polgármesterekkel ellentétben – nem rendeltem el városi zöldfelületek használatának korlátozását, tiltását.

Amennyiben a gyulai polgárok továbbra is felelősen betartják a kijárási korlátozásokról szóló kormányrendeletben foglalt szabályokat, azaz saját és embertársaik egészségének védelme érdekében felelősségteljesen viselkednek, azaz vigyázunk egymásra, akkor a jövőben sem kívánok helyben szigorúbb szabályokat alkotni a közterületek használatával kapcsolatban.