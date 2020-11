Betartják az előírt távolságot a színházakban és a moziban is

A békéscsabai színházakban és a moziban is dolgoznak azon, hogy megfeleljenek a legújabb rendelkezésnek és biztosítani tudják a nézőtéren az előírt távolságot.

A Jókai színház minden biztonsági feltételnek megfelel – adta hírül Seregi Zoltán szerdán. A teátrum igazgatója elmondta, a legújabb kormányrendelkezés alapján a távolságtartást is biztosítani tudja a társulat a nézőterén. – Úgy döntöttünk, hogy az eredetileg a kamaraszínházban bemutatott Hotel Mimóza című vígjátékunkat áttesszük a nagyszínpadra. Így a kamaraszínház százhúsz jegy-, illetve bérletvásárlója a négyszáz fős nagyszínházban, a távolságtartási kötelezettségeknek megfelelően tud majd helyet foglalni – ismertette az igazgató.

A Békéscsabai Napsugár Bábszínház tagjai is mindent megtesznek annak érdekében, hogy a járványügyi előírásoknak megfelelően, a nézőik biztonságára ügyelve meg tudják tartani előadásaikat: – A szabályok értelmében, nézőterünkön korosztálytól függetlenül csak minden harmadik széken ülhetnek nézők, mely szabály az egy háztartásban élőkre is vonatkozik. Illetve arra kérjük közönségünket, hogy a várakozótérben is igyekezzenek betartani a másfél méteres távolságot. A maszk viselése pedig 6 éves kortól mindenki számára kötelező – tájékoztatott Lenkefi Zoltán. A bábszínház igazgatója egyúttal kiemelte, mivel a BabaSzínházi előadások esetében nem tudnak eleget tenni a kormányrendeletnek, így a november 21-re meghirdetett Csíkos csoda című előadás elmarad. Viszont a Jaj, de jó itt, mindenütt! című, soron következő darab bemutatóját és a bérletben meghirdetett előadásait megtartják.

Bácsfalvi Szilvia, a Center Mozi vezetője elmondta, komoly fejtörést okozott számukra, hogy miként tudnak megfelelni a kormányrendeletnek, miszerint minden harmadik széken ülhetnek nézők. Jelenleg azon vannak, hogy átszervezzék a nézőtereket, illetve a fejlesztők dolgoznak az online jegyeladási rendszerükön. Utóbbi éppen ezért átmenetileg nem elérhető, a jegyvásárlás most személyesen működik. Ezért kérik látogatóik türelmét, valamint szeretnék megköszönni az eddig tanúsított magatartásukat, hiszen mozijukban sosem volt olyan probléma a koronavírus megjelenése óta, hogy egy néző ne tartotta volna be az előírt óvintézkedéseket.