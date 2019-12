Bérraktárt nyitottak Békéscsabán

A Berényi úti Bérraktár & Műhely megnyitóünnepségét tartották meg szerdán Békéscsabán.

Szarvas Péter polgármester elmondta, azon túl, hogy a dinamikusan fejlődő Global Safe Services Kft. megvalósított egy 1100 négyzetméternyi alapterületű bérraktárt és kisüzemi létesítményre alkalmat adó csarnokot, egy olyan üzenetet is közvetít a vállalkozások számára, hogy van értelme beruházni és fejleszteni a városban. Hozzátette, örömére szolgál, hogy a 100 millió forintot meghaladó összegű, önerőből megvalósuló kivitelezésben szinte kivétel nélkül békéscsabai, illetve környékbeli vállalkozások működtek közre. Hiszen az önkormányzatnak is szívügye, hogy a helyi cégeknek mindig legyen munkája.

Benkó György, a Global Safe Services Kft. ügyvezető igazgatója köszönetét fejezte ki annak a harminc Békés megyei vállalkozónak, illetve Nagy Balázs műszaki vezetőnek, akik közreműködtek a projekt megvalósulásában. Majd elmondta, februárban induló beruházásuk ideje alatt sokan keresték meg azzal, hogy hozzájuk is fűződik egy-egy történet a gyárral kapcsolatban, amelynek épületében a bérraktár készült. Lényegében így ismerte meg az általa megvásárolt terület, illetve azon álló épületek múltját, melyeknek erős alapja, falai és födémzete alkalmas volt arra, hogy megújítsa.

Az ügyvezető igazgató továbbá bejelentette, hogy eseményük nem csupán egy négy ütemben – bérraktár és műhely, autómosó, csarnokraktárak, illetve az ikerépület felújítása – megvalósuló beruházásról szól, hanem a helyszínen létrejövő Szolgáltatási Centrum Békéscsabán életrehívásáról is. Utóbbival pedig a helyi fiatalok vállalkozóvá válását kívánják támogatni. Elérhető lesz benne iroda-, raktár- és műhelybérlés, valamint könyvelés és adótanácsadási lehetőség is. Végül pedig Nagy Balázs mutatta be a jelenlévőknek a projekt múltját, jelenét és jövőjét a vállalkozók aspektusából.