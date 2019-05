Bemutatták az Öt folyón hazafelé című filmet

Bemutatták az Öt folyón hazafelé című dokumentumfilmet szerdán a Center Moziban. Az alkotás annak a békéscsabai expedíciónak az útját kíséri végig, amelynek tagjai tavaly nyáron az Északi-tengertől, a Rajnán, Majnán, Dunán, Tiszán, Körösön hajózva Köröstarcsán értek célba.

– A harmincegy napon át tartó út legszebb, legérdekesebb részei elevenednek meg a 118 perces, Major Gyula által rendezett filmben – nyilatkozta Gyurkó Dániel ötletgazda-producer. Kérdésünkre elmondta, útjuk legnehezebb szakasza egyértelműen a Rajnán vezetett át. Borzasztó erős volt a folyása, többször olyan mértékben árral szemben kellett haladniuk, hogy napi 80-100 liter benzin is elfogyott. Emellett a folyó forgalmának nagysága akár autósztrádáéknak is beillett. A víz hol sekélynek, hol mélynek bizonyult, négy hajócsavart is elhasználtak.

Gyurkó Dánieltől megtudtuk, hogy szerdán szakmai filmvetítésre várták a meghívottakat, a nyilvános bemutatót pedig jövő szerdán 18 órától tartják a Csabagyöngye Kulturális Központban. Ezt követően a megyei televíziókban láthatják majd az érdeklődők az Öt folyón hazafelé című alkotást, és jó esély nyílik arra, hogy egy országos televízión is bemutatják majd a filmet.

Major Gyula rendező-operatőr az Öt folyón hazafelé legfőbb üzenetének a kitartást tartja: – Nagyon fontos, hogy ha valamibe belefogunk, azt ne adjuk fel, még akkor sem, ha sok-sok nehézség és buktató jelentkezik. Az utunk is nagy erőfeszítést és mentális felkészültséget igényelt. Ekkora munkát, ekkora stábbal még nem csináltunk. Nehezítette a helyzetet, hogy ezen az úton nem kísért minket senki a szárazföldön, így mindent a hajón kellett vinni, és menet közben tölteni a forgatási berendezéseket.

Major Gyula kifejtette, a film kronológikus sorrendben, szinte naplószerűen kíséri végig a kalandot. Az alkotásban láthatók az érintett országok és 2700 kilométer legszebb, legérdekesebb pillanatai, tájak, emberek, kalandok.

A harmincegy nap alatt rögzített anyag vágása mintegy fél évet vett igénybe, a narrátor – ahogyan a csapat korábbi filmjeiben is – Tomanek Gábor színművész, aki három napon át mondta fel a szöveget.

