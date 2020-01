Bemutatták a geszti Tiszák titkait

Bemutatták Erdős Pál és Székely Árpád A Tiszák titkai I. – Egy család, amely két miniszterelnököt adott az országnak című kötetét kedden délután a Csabagyöngye Kulturális Központban.

Az esemény dr. Rákóczi Attila, a Békés Megyei Kormányhivatal főigazgatójának köszöntőjével kezdődött. Beszédét követően kiderült, ezer könyvet ajánlanak fel a megye iskoláinak, és egy, a diákoknak szóló versenyt is meghirdetnek, melyen a tanulók megmutathatják, hogy mit tudnak a Tiszákról. Ezt a kötet kiadója, a Dél-Alföldi Talentum Akadémia alapítója, Barkász Sándor jelentette be. Hozzátette, lesz második kötet is, az ebben leírtak pedig közelebb viszik az olvasókat a Tiszák sikereinek megismeréséhez.

A bejelentést követően Domokosné Németh Ildikó, a Békéscsabai Tankerületi Központ szakmai igazgatóhelyettese, illetve Mucsi Balázs, a Békéscsabai Szakképzési Centrum főigazgatója egyaránt köszönetet mondott a felajánlott könyvekért, valamint a versenyen való részvételi lehetőségért.

Kapcsolódó cikkünk:

Különleges könyv kutatja a geszti Tiszák titkait