Bemutatkozott a független jelölt Szabadkígyóson

Hétfőn délután sajtótájékoztatón ismertette célkitűzéseit Kosznáné dr. Pule Ilona, az Összefogás A Jövőért Közösségének polgármesterjelöltje.

A Diaboló Alapítvány a Cukorbeteg Gyermekekért szervezet elnöke elmondta, az itt élő emberekben rejlő erőt, a tenni akarást és az összefogást szeretné tovább erősíteni. Hozzátette, javaslatára indult el a községben az úgynevezett kelengye támogatás, amely azóta is segíti a családokat. Kitért arra is, hogy a település független vezetőjeként a kormány programja mentén képzeli el a falu működését, fejlődését. Az összefogás képviselőjelöltjeit később mutatják be.