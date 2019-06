Beköszöntött a nyár, bőven vannak munkák

A júniusi kiskerti teendőkkel kapcsolatban ismét Hankó János, a békéscsabai Stark Adolf Kertbarát Kör elnöke látta el hasznos tanácsokkal olvasóinkat.

– Furcsa éve ez a kertészkedőknek – kezdett mondandójába.

– Általában az esőért rimánkodunk az év ezen időszakában, és mindig megjegyezzük, hogy figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű víz kijuttatására. Most erre egyelőre nincs ilyen gondunk, sőt…

Az elnök hozzátette, ez tagadhatatlanul jobb, mintha nagy szárazság lenne, de a sok csapadék is okozhat gondot. A friss telepítésekre, ültetésekre és a gyepre a lehető legjobb ez az időjárás, hiszen a természetes csapadéknál nincs jobb. A gondok máshol jelentkeznek.

– Ez az időjárás kedvez a gombás betegségeknek, hiszen a csapadék és a meleg a lehető legjobb számukra – hangsúlyozta Hankó János. Ahol lehet, védekezzünk, amikor az időjárás lehetővé teszi a permetezést. Figyeljünk oda az egészségügyi várakozási idők betartására. Ilyenkor már megjelennek a bogarak, tetvek a növényeinken. Ezekre a hatásos szereket használjuk, a gazdaboltokban tanácsokat adnak.

A sok csapadék hatására berepednek a gyümölcsök, ezáltal rothadnak. Ha nem süt eleget a nap, az a termés ízében is érezhető, hiszen kisebb a cukortartalom. Ha megjelennek a gyomok, ezekre is figyeljünk, és védekezzünk vegyszerrel vagy kapálással. Ha utóbbit tesszük, akkor tartsuk be azt a szabályt, hogy csak a megfelelő talajállapotban menjünk ki a kertbe, hiszen ha sáros, mély a talaj, akkor hatástalan és értelmetlen a munka.

Hankó János szólt arról, hogy elkezdhetjük a zöldmetszéseket, a gyümölcsritkítást. Ez nagyon fontos munka, ugyanis a jövő évi rügydifferenciálódást segíti elő, illetve a meglévő energia összpontosulhat, ezzel darabosabbá, „piacosabbá” válik a termésünk. Ez fontos azért is, mert így laza, szellős koronát kapunk, mely révén a permetezés is eredményesebb és a gyümölcsre is jótékonyan hat.

– A konyhakertben a letermett retek és saláta helyére vethetünk még babot, céklát, zellert és csemegekukoricát – emelte ki a kertbarát­kör elnöke. – A dísznövényeinkkel nincs most különösebb teendőnk, csupán annyi, hogy az elszáradt virágokat levágjuk, illetve formázhatjuk a cserjéket. Figyeljünk a gyepünknél arra, hogy a folyamatos tápanyagellátás meglegyen. Fontos az is, hogy időben vágjuk le a füvet, ügyelve arra, hogy a megfelelő magasság mindig megmaradjon.