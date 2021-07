Beköszöntött a lakodalmi csúcsszezon Békésben

Július elejére elértük az öt és fél millió beoltottat, így nemcsak szabadtéren, de a zárt tereken is búcsút inthettünk a maszkoknak, és négyszáz főig szabad utat kapott a lakodalmak megtartása is. Az ifjú párok így már szinte kötöttségek nélkül, fantáziájukat szabadjára engedve tervezhetnek, de akik most határozzák el magukat, nem biztos, hogy még ezen a nyáron egybe tudnak kelni.

Azok a párok, akik még nem rendelkeztek előre leegyeztetett időponttal, azoknak vajmi kevés esélyük van még a nyár folyamán egybe kelni, hiszen a „főszezon” telítve van, mind a házasságkötő termekben, mind pedig a lakodalmi helyszíneken. A teltház egyik fő oka az, hogy a tavalyi korlátozások hatására sok rendezvény átcsúszott erre az évre.

– Az idei esztendő kicsit másképp alakult, mint a pandémia előtti időben.

Sokan halasztották a tavaly április, májusra lefoglalt lakodalmakat őszre, ami azután szintén halasztódott erre az évre

– mondta el kérdésünkre Hunyadvári József vőfély.

– Volt olyan pár, akinek három időpontot is meg kellett adnom, mert mindenképpen velem képzelték el a lakodalmukat, de a helyszínnel és a zenészekkel is egyeztetni kellett. Ha lehet mondani, ezeket az elmaradt lakodalmakat elvállaltam, így nemigen jutott idő másokra. Gondolom, ezzel a kollégák is így vannak, mert a rálátásom és a baráti beszélgetésekből is az tűnik ki, hogy jelenleg elég nagy káosz van a témában – tette hozzá a hivatásos vőfély.

A régmúltban az Alföld mezőgazdasággal foglalkozó tájain őszre szervezték a lakodalmakat. A betakarítás után már jutott elegendő pénz a mulatságra, és jobban rá is értek az emberek. Mindez mára megváltozott, a legnépszerűbb házasságkötési hónap a május, az augusztus és a szeptember lett. A tapasztalatok szerint a július hónap az, amit a leginkább szeretnének elkerülni a házasulandók, mégpedig a nagy hőség miatt.

A helyszínek terén továbbra is kedveltnek számítanak a zöld övezetek, ezen belül is a tópartok, de vannak olyan párok is, akik hotelek, szállodák éttermeit választják – így a násznépet is könnyebb elszállásolni. Egyre többen kérik az úgynevezett külső házasságkötést is, például azok, akik nem szeretnének templomi szertartást.

– Békés megye minden településének megvannak a saját „kedvenc” helyszínei,

ilyen például Békéscsabán a Pálinkamúzeum, a Garzon Szálló vagy éppen a Kornélia, Gyulán a Gellény Birtok, a Park Étterem, a Vigadó, Orosházán a Fehér Hattyú, Szarvason az Árpád Szálló és a Vigadó, Békésen a Dübögő és a Bagoly, Szeghalmon pedig a Vidra Tanya – mondta el Szentesi György, aki fotósként és videósként már közel harminc éve járja a lakodalmakat.

– A tavalyi évben – a pandémia miatti korlátozások hatására – ugyan szűk körben sokan megtartották az esküvőjüket, ám ennek megünneplését sokan áttolták erre az évre, így a szoros naptár miatt nagy számban jelentek meg a pénteki és a vasárnapi lakodalmak is. Azok a párok, akik biztosra akartak menni, azok egyenesen már 2022-re módosították lakodalmuk időpontját – tette hozzá Szentesi György.

A házasságkötő kedv szerencsére továbbra is erősödik. Évről évre egyre többen döntenek úgy, hogy hivatalosan is összekötik életüket. Sajnos a koronavírus járvány miatt számos pár döntött úgy, hogy egy későbbi időpontban tartja meg az esküvőjét.

– Fontos kihangsúlyozni, hogy a házasságkötésre való bejelentkezésnek jogszabályban előírt rendje van – mondta el kérdésünkre válaszolva Szarvas Péter, Békéscsaba polgármestere.

Először időpontot kell kérni arra, hogy jegyzőkönyv készüljön a házasságkötési szándék bejelentéséről.

Ezen jegyzőkönyvfelvételhez a jogszabály előírása alapján mindkét házasulandó együttes személyes jelenléte szükséges. A jegyzőkönyvfelvétel előzetes időpont-egyeztetés alapján történik. Időpont kérhető telefonon a 0666/523-815-as számon, ahol az anyakönyvvezetők mellékét kell kérni. A házasságkötés pontos időpontját az anyakönyvvezető a jegyzőkönyv felvételekor a házasulandókkal folytatott egyeztetést követően, a jogszabály által előírt kötelező 30 napos várakozási idő, valamint a szabad időpontok figyelembe vételével tűzi ki – tette hozzá Szarvas Péter.

A békéscsabai Polgármesteri Hivatalban a kistermi esküvőket pénteken, míg a dísztermi, udvari nagy esküvőket szombaton – illetve a terem foglaltsága függvényében péntek késő délutánonként – tartják. Jelenleg a megnövekedett igényre való tekintettel a várakozási idő is kitolódott. Az esküvői naptáruk telítettsége alapján azonban elmondható, hogy bár rendkívül szoros az ütemterv, de például egy július hónapban regisztrált pár augusztus, vagy szeptember hónapra is foglalhat még időpontot.