Békési Sárkányhajósok nyerték a Balaton-átevezést

A csapat kiváló teljesítménnyel lett első a saját kategóriájában a szombati regattán.

A Békési Sárkányhajósok nyerték a szombaton megrendezett Balaton-átevezést a Sárkányhajó 10-es vegyes csapat kategóriában. A Kálmán András, Kálmán Katalin, Szűcs Zoltán, Török Ágnes, Szöllősi Gábor, Szöllősiné Török Andrea, Lipcsei Imre, ifj. Lipcsei Imre, Kálmán Tibor, Kálmánné Kolarovszki Zsuzsanna összetételű formáció 56 perc 37 másodperc alatt teljesítette a 9 kilométeres távot, így közel hét perccel előzték meg a második helyezett Mercedes-Benz Hungáriát és több mint 11 perccel a harmadik, Fröccs elnevezésű csapatot. Külön érdekesség, hogy a békésiek ezzel a teljesítménnyel a Sárkányhajó 20-as kategóriában sem vallottak volna szégyent, 15. lettek volna.

A résztvevők egyébként kajakban, kenuban, SUP hátán vagy épp sárkányhajóban lapátolva tehették meg a közel 10 kilométeres távot, azon a vízi folyosón keresztül, ami a déli partról vezetett át Badacsonyba és vissza. A Fonyódról indult szabadidős regatta célja idén is az volt, hogy széles közönség számára kínáljon biztonságos lehetőséget egy igazán élményszámba menő sportteljesítményhez.

Kálmán Tibor, a békési csapat vezetője, Békés alpolgármestere elmondta, pénteken este érkeztek meg a Balatonhoz, ahol a szervezők arról tájékoztatták őket, hogy szombaton reggel 9 órakor, az első etapban kell nekivágniuk a távnak. A Fonyód és Badacsony közötti vízfelületen, jobb kézről 300-500 méterenként horgonyzott vitorlás hajók jelölték az útvonalat.

– Kiválóan szervezett versenybe kapcsolódhattunk be. Emellett az időjárás is kedvezett, hiszen bár meleg volt, de a víz végig nyugodtnak bizonyult. A reggeli indulás olyan szinten jól is jött, hogy nem a legnagyobb melegben kellett eveznünk – számolt be a részletekről Kálmán Tibor. A Magyar Kajak-Kenu Szövetség rendezvényén közel kétezren vettek részt, az indulók együtt evezhetett több olimpiai és világbajnokkal, köztük Szabó Gabriellával, Dombi Rudolffal, Hegedüs Róberttel és Boros Gergellyel. Együtt vágott neki a távnak Schmidt Gábor, az MKKSZ és Csampa Zsolt, a Magyar Vívó Szövetség elnöke. Sárkányhajó 20-es vegyes csapat kategóriában a szarvasi Körös Dragon a 10., a Gyomaendrődi Víziszörnyek a 12. lett.