Békési főhadnagy védte meg az amerikaiak parancsnokát

Nagyszabású hadgyakorlaton vett részt a Békés megyei Rajos István főhadnagy az egyesült államokbeli Louisianában. Júniusban többezernyi katona küzdött egymással, bevetve a legmodernebb szárazföldi és légi fegyverzetet: tankok, páncélozott járművek, harci helikopterek és repülőgépek is részt vettek a szimulált háborúban. Rajos István és csapata több héten át sikeresen védte meg a rá bízott híradós állomást, egyedül az ő csapatának eszközei maradtak sértetlenek. A kiváló munka elismeréseként a dandárparancsnok védelmét is az általa vezetett egységre bízták, amelyet szintén százszázalékosan teljesítettek.

A főhadnagy a parancs után június elején érkezett meg az Egyesült Államokba, ahol egy több ezer fős hadgyakorlaton vett részt Louisiana államban, közel egy hónapon át. Az eligazítás, a feladat kiosztása az amerikai hadsereg Fort Polk kiképzőbázisán történt.

– Nagyon nagy múlttal rendelkező bázisról beszélünk, itt képezték ki például korábban a vietnámi harctérre is a katonákat. Az időjárási körülmények próbára teszik az embert: 90 százalékos páratartalom és 40-50 fokos meleg jellemzi a környéket

– mesélte hírportálunknak hazaérkezése után nem sokkal a főhadnagy.

Mint elmondta, itt aztán az eredetitől eltérő harcparancsot kaptak, ráadásul a tervezettnél egy nappal korábban: egy haditechnikai szempontból kiemelten fontos eszközt, egy híradós átjátszóállomást kellett megvédeniük a támadó csapatoktól.

– Ha például egy katona kint a harctéren megsérül és ellátásához egy légi szállítású orvosi egységet kell kérni, vagy egy kimentést a területről, akkor ez az állomás a kulcsa a sikernek. Ha ez nem működik, akkor kint a harcoló egységeknek nincs kapcsolata a belső bázissal vagy egyáltalán magával a központtal. Ezért az állomások működőképessége egy fontos, kiemelt feladat minden egyes harcszíntéren, elsődleges, hogy megvédjük ezeket, illetve az ellenség részéről pedig éppen ellenkezőleg – részletezte Rajos István.

Színészek játszották a helyi lakosokat

Az állomás egy Humvee katonai terepjáróból és egy rá kapcsolt híradós járműből állt. Mindezt négy amerikai katona kezelte, ezt az egységet kellett a magyar bakáknak megvédeniük. A főhadnagy ehhez két Humvee-t kapott a rendelkezésre álló és az általa szükségesnek vélt hadifelszereléssel együtt. A tíz magyar és négy amerikai katona három járművel futott ki a hadszíntérre, majd elfoglalta az első pozícióját.

– A gyakorlatra a több ezer hektáros területen komplett városokat építettek fel az amerikaiak, ahol színészek és nyugdíjba vonult veterán katonák játszották el a helyi lakosságot. Volt a gyakorlatban játék pénz is, azaz saját valutát kaptak a résztvevők, ezzel lehetett információkat venni például a helyiektől, de akár vérdíjat is ki lehetett tűzni az egyes célszemélyek fejére. A civil lakosság közt mindenféle és -fajta hivatás művelői jelen voltak: többek között szállodások, benzinkutasok, bolti eladók, és természetesen seriff is, de még kémeket is játszottak a színészek – ecsetelte.

Állandó mozgásban voltak

A főhadnagy és csapata folyamatos mozgásban voltak, ez volt az egyik kulcsa annak, hogy túléljék az ellenség támadásait. Rajos István közel kéttucatnyi alkalommal telepítette újabb és újabb helyre az ­átjátszóállomást, hogy az folyamatosan működhessen, ne találjanak rá, miközben felderítő információkat is szereztek az ellenséges csapatok mozgásáról, a sajátjaiknak. Elmondása alapján néha akciófilmes jelenetekbe csöppentek.

– Például, amikor hajnal kettőkor felettünk csigavonalban elkezdett három UH-1 Huey helikopter körözni, miközben minket kerestek. Mi a fenyvesek alatt rejtőzködtünk, a gépek pedig olyan alacsonyan szálltak, hogy a fákról a tobozok megállás nélkül potyogtak a fejünkre. A Huey-k hasa szinte a fenyőfák tetejét súrolta, mégsem vettek észre – emlékezett vissza az egység parancsnoka.

Volt, amikor a támadók egyik speciális alakulata ütött rajtuk, de itt is sikerrel jártak a magyarok.

– Egy dombtetőn voltunk, amikor megtámadtak minket, a harcban már a tucatnyi ellenséges katona fele elesett, amikor az egyikőjük a járműveink közelébe jutott, és becélozta az egyik emberem, engem viszont nem vett észre. Őt egy gyalogsági ásóval szereltem le, a torkának nyomva azonnali halált ítéltek meg az egységgel tartó döntnökök. Kikerekedett a szemük, mint később elmondták, se ők, se az ellenség nem látott még ilyet – részletezte.

A légierő és a gyalogság mellett tüzérségi üteggel is lőtték őket, ezek a becsapódáskor 600 méteres sugarú körben mindent elpusztítottak.

– Minden fegyver egyfajta lézervetővel volt ellátva, a katonákra pedig egy fogadóegységet tettek, ez alapján a vaktöltények elsütésekor a rendszer pontos találatot mutatott. Akár a karlövést is jelezte, vagy éppen azt, hogy a testen hol érte találat a katonát, így az is látszott, hogy ki milyen sérülést szerzett, vagy éppen elhalálozott-e – mesélte.

– Az ütegek esetében azok pozíciója alapján tudni lehetett a becsapódás koordinátáit. Oda egy quad ment ki, amely kilőtt egy pirotechnikai eszközt, és ott, ha a megadott területen belül harcoló alakulat volt, az megsemmisült­ – tette hozzá.

Az összesen négy híradós állomás közül volt, amely pont így vált működésképtelenné, egyedül Rajos István és egysége tudta kikerülni az ellenséges támadók csapásait. A 17 nap alatt csak az általuk védett híradós jármű maradt sértetlen, úgy, hogy az egység tagjai közül is csak egy katona kapott találatot: az egyik rajtaütés során a legsérülékenyebb pozícióban lévő lövészt találták el a jármű tetején.

Eredményességüket újabb küldetéssel díjazták

– Amikor vége lett a feladatunknak, amit százszázalékosan teljesítettünk, az érdemeink egyfajta elismeréseként egy újabb küldetést kaptunk. A mi csapatainkat irányító dandárparancsnok személyi védelmét kellett megszerveznem, ez kvázi bónusz volt a jó munka gyümölcseként. Itt is százszázalékosan végrehajtottuk a feladatot, pedig mondanom sem kell, hogy mint a legfontosabb személy, az ő likvidálása is elsődleges cél volt az ellenség számára. Nagyon sokszor próbálták kiemelni, több támadást is intéztek ellene – árulta el.

Mint Rajos István elmondta, az egész gyakorlat végén, az értékeléskor az is kiderült, hogy az amerikai híradós egységnek az elmúlt három évben nem volt olyan sikeres gyakorlata, mint amit a magyarokkal együtt értek el.

– Maga csak a híradós katona, aki a technikát üzemeltette, három elismerő kitüntetést kapott, és rendfokozatban is előléptették. Az amerikai hadseregben ez elég nagy szó, hiszen specializált beosztásokról beszélünk, és itt nagyon nehéz az előrejutás. A közös munkának, a feladatok sikeres végrehajtásának köszönhetően elég nagy elismerésben részesültek­ az amerikaiak

– tette hozzá.

– A felderítőmúltamból adódóan tudtam azt, hogy miként, hogyan kell rejtőzködni, hogyan kell jól álcázni magunkat, miként kell jól elrejteni a híradós állomást, és hogyan kell jó helyet találni neki. És persze, hogy melyek azok a gyanús jelek, amelyekre azonnal indulnunk kell, és helyet kellett változtatnunk – foglalta össze a sikeres küldetés néhány feltételét a főhadnagy.