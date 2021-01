Békési fiatalok is táncolnak a Fricskában

A közelmúltban a Túlélők című új videóklippel jelentkezett a budapesti ­Fricska Táncegyüttes, amelynek tagjai hivatalosan is a ­világ leggyorsabb néptáncosai. A csapatban két békési fiatal, Szabó Dániel és Izsó ­Lajos is szerepel.

A Fricskát 2009-ben alapították Papp Gergőék, majd 2014-ben felállították a néptánc gyorsasági világrekordját, amivel a világhírű ír szteppkirályt Michael Flatley-t előzték meg. 2019-ben a srácok, már a békési Szabó Dániellel a fedélzeten, megdöntötték saját csúcsukat. Akkor még négyen, 4077 csapást és koppintást értek el mindössze két perc alatt. Popovics Márk egyetlen másodperc alatt 45 csapást és koppintást teljesített. Szabó Dani 44-es teljesítménnyel végzett. A csapat a Magyar Légtornász Egyesülettel új táncformát dolgozott ki, teljesítve ezzel egyik legfőbb célkitűzésüket, a sablonoktól való eltérést és a tradíciók változásainak bemutatását. A táncosok gyakran a levegőben lógva mutatják be a táncmozdulatokat. A Magyar Népművészet és Közművelődés kategóriában regionális Prima díjat kaptak, míg 2019-ben aranygombbal jutottak tovább a CzS’s Got Talent (cseh és szlovák) döntőjébe.

Papp Gergő hírportálunknak elmondta, Szabó Danival 2019-ben kezdtek el dolgozni, míg Izsó Lajos tavaly augusztusban csatlakozott a Fricskához:

– Két nagyon ritka és különleges adottságokkal rendelkező fiatalról van szó – ecsetelte a csapatvezető. – Dani érkezett hamarabb, a munkához való hozzáállása a kezdetektől egészen elképesztő, szorgalmas és alázatos. A próbák után bent marad, soha nem késik, mindig már negyedórával hamarabb megérkezik a gyakorlásokra. Öcsémmel, Papp Mátéval közösen új mozdulatokat is kifejlesztenek, ami a néptánc egy fontos eleme. Dani emellett szinte meghazudtolja a fizikát, hiszen mintegy kétméteres magassága és hosszú végtagjai ellenére iszonyatosan gyors. Lali nyáron, éppen Dani javaslatára csatlakozott hozzánk. Ez is mutatja, hogy a békésiek mennyire összetartóak. Papp Gergő elmondta, nagyon elégedett Izsó Lajossal is, aki hasonlóan szorgalmas, mint másik békési táncosuk.

– Naponta négy órát gyakorolunk, ami után Lajos mindig megkérdezi, hogy még maradhat-e – ecsetelte. – Hétvégenként szintén bejár próbálni, nagyon szimpatikus számomra a mentalitása és tehetsége is. Lajos a Túlélők című videóklip forgatásán is remekül teljesített. Teljes természetességgel viselte a napközben 6–7 fokos, estére fagypont köré hűlő hőmérsékletet. Profin ment minden – fogalmazott az együttes vezetője, aki elárulta, gyerekek számára online oktatást is tartanak.

Izsó Lajosnak még óvodás korában tetszett meg először a néptánc, majd egy ideig sporttal foglalkozott, de 15 éves gimnazistaként végleg megtalálta magának a néptánc és vice versa. Nemsokára meg is fogalmazódott benne, hogy néptáncos vagy néptánctanár szeretne lenni. Bár Szabó Danival korábban nem dolgoztak együtt, de táncházakban találkoztak, így születhetett meg az ajánlás.

– Nagyon jól érzem magam a csapatban, bár én vagyok a legfiatalabb, és még nem vagyok olyan szinten, mint ők. Ezt azonban sosem éreztetik velem, sőt. Mindig segítenek, bármiben is megakadok. Bízunk abban, hogy a járvány után a fellépések is megszaporodnak – hangsúlyozta.

A néptánc az anyanyelvük A békési születésű Szabó Dániel szintén táncolt a Belencéres, illetve a békéscsabai Tabán Néptáncegyüttesben, valamint a szintén megyeszékhelyi Bartók Béla Művészeti Szakközépiskolában. Később a Magyar Állami Népi Együttes, az Új Magyar Táncszínház és a Román Sándor vezette ExperiDance tagja volt mintegy 6,5 éven át, ezután következett a Fricska. – A néptánc az anyanyelvünk, ezt próbáljuk a mai fiatalság számára vonzóvá tenni – tette hozzá. A saját figurákról elmondta, a Kárpát-medencei alapokat bújtatják új köntösbe. Az együttesben a ritmusra helyezik a hangsúlyt, és a súlypontot kicsit máshova összpontosítják, így jön létre valami új. Bár korábban ­szinte csak látásból ismerték egymást Izsó Lajossal, mégis szívesen ajánlotta a tehetséges fiatalembert, aki minden tekintetben remekül helytáll.

