Békésben bevetésre készen áll a Fakommandó

Néhány héttel ezelőtt megkezdődött a fűtési szezon. A Békés megyei önkormányzatok, szociális szakemberek, civil szervezetek egyaránt igyekeznek odafigyelni a nehéz helyzetben élő emberekre, családokra. Mindez azért is rendkívül fontos, mert nagyon sokan nem kérnek maguktól segítséget.

Köröstarcsán kiemelten figyelünk a nehéz helyzetben élő családok támogatására, és nincs ez másként a fűtési időszakban sem – mondta el hírportálunknak Lipcsei Zoltán polgármester.

Idén is feláll majd a Fakommandó, amelynek munkájában a helyi szociális szakemberektől, a házi brigádon át a civilekig sokan részt vesznek.

– Nagyon sokan, bár szükségük van a segítségre, de nem kérnek. Még mindig vannak, akik nyögik devizahitelük terheit, de az idősebbekre különösen nem jellemző, hogy támogatásért jönnének a polgármesteri hivatalba vagy a családsegítőhöz. Ezért is hívtuk életre a Fakommandót, amelynek tagjai átlátják az egész települést – fogalmazott Lipcsei Zoltán. Az önkormányzat idén is készített faaprítékból brikettet, amiből azonnal tudnak szállítani a nehéz helyzetbe került embereknek, családoknak. Természetesen él a lakásfenntartási támogatás is, ami szintén segítség.

Az önkormányzat emellett 1 millió 692 ezer forint támogatást nyert a belügyminisztériumi kiíráson, amelyből, mintegy félmillió forintos saját forrás mellett, 533 mázsa barnakőszén beszerzésére nyílik lehetőség. A természetbeni támogatást januárban igényelhetik a helyiek.

Mezőberényben minden évben biztosítanak fűtési támogatást a nehezebb helyzetben élők számára

– tudtuk meg Siklósi István polgármestertől­.

– Már megrendeltünk 3850 mázsa fát, amelyből 350 családot, háztartást segítünk – emelte ki a részletekkel kapcsolatban a településvezető­. – Egy-egy család 11-11 mázsa fát kap, amely változó ideig elég, attól is függően, hogy melyik háztartásban mennyit használnak el a tüzelőből, illetve, hogy mennyire hideg a tél. A támogatásra jelentkezni kell, de a családsegítő, valamint a városháza szociális irodája is nyilvántartja, hogy kik azok, akiknek mindenképpen szükségük van a fára.

– Természetes módon akadnak, akik nem szívesen kérnek, kicsit nehezebben fogadják, hogy segítségre van szükségük, ezért nem is jelentkeznek. Ha viszont mi keressük meg őket, ami kötelességünk, akkor elfogadják a támogatást – tette hozzá Siklósi István polgármester.

Tarhos polgármestere, Kürti Sándor elmondta, önkormányzatuk idén ismét sikeresen pályázott a Belügyminisztérium szociális célú tüzelőanyag vásárlását segítő kiírására, amelynek köszönhetően 230 mázsa barnakőszén beszerzésére nyílik lehetőség.

Kürti Sándor kitért arra, hogy

a lakosok a kérelmeket november 4-től 15-ig nyújthatják be, majd szociális bizottság dönt a támogatás odaítéléséről.

– Természetesen mindenkire igyekszünk odafigyelni, arra törekszünk, hogy valamennyi nehéz helyzetben élő számára segítséget nyújtsunk – hangsúlyozta Kürti Sándor.