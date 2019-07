Békéscsabáról indult, zenekarával meghódította Európát

A békéscsabai származású Baumann Eszter Anna által vezetett Ann my Guard zenekar neve ismerősen csenghet a metál kedvelőinek. A közelmúltban jelent meg harmadik nagylemezük, a MOIRA, majd nem is tétlenkedtek, és egy nagyszabású koncertsorozattal bevették Európát. Mindezek mellett még egy új videoklippel is előrukkoltak. A turnéról és a klipforgatásról beszélgettünk az énekes-basszusgitáros frontemberrel.

– A mostani volt az eddigi legnagyobb Európa-turnétok. Hogyan éltétek meg?

– Hatalmas élményekkel gazdagodtunk és rengeteg tapasztalattal, főleg szakmai téren. Habár 2015 óta folyamatosan járjuk Európa klubjait, az idei tavaszi turné alkalmával volt először szerencsénk nyitni egy nagyobb produkció előtt. A hollandiai Maiden United szupergroup vendégei voltunk, és hála a profi szervezésnek, olyan helyeken és városokban sikerült megfordulnunk tavasszal ahová eddig önálló zenekarként eddig nem sikerült eljutnunk.

– Huszonöt állomásból állt a koncertsorozat, miként készültetek rá?

– Természetesen rengeteg próbával és óriási örömmel. Az őszi turnésorozatot én szerveztem, így nekem még egy kis extra „papírmunka” is kijárt a sok zenélés mellett. De imádom ezt a részét is a dolognak, hogy menedzserként, turnészervezőként is helyt állhatok a fiúk oldalán.

– Volt olyan állomás, amely valami miatt kedvesebb volt nektek, vagy különösen emlékezetes maradt?

– 2017-ben játszottunk először Hollandiában, azóta pedig mondhatni hazajárunk az ottani közönségünkhöz. Tavaly októberben Eindhovenben és Amszterdamban mutattuk be a harmadik lemezünket, aminek egyébként holland kiadója van. Idén pedig négy hollandiai városban volt lehetőségünk fellépni. Imádtuk minden egyes percét a dolognak.

– A külföldi turnéhelyszíneken kívül több magyar településen is találkozhatott veletek a közönség. A csabai metál rajongók mikor élvezhetik az Ann my Guard zenéjét?

– Már több hónapja felvettem a kapcsolatot a helyi szervezőkkel, remélem hamarosan lehetőségünk nyílik bemutatni az új albumot Békéscsabán is. Dióhéjban: nem rajtunk múlik a dolog.

– Nemcsak túl vagytok egy nagyívű turnén, de a MOIRA nagylemezről megjelent a második videoklipetek, amelyet a Sacred I című dalhoz forgattatok. Mennyire volt beleszólásotok a forgatás során a vizuális megjelenésbe, milyen alapkoncepcióval vágtatok neki a munkának?

– A klip rendezőjével, Kollár Szabival mindig együtt találjuk ki a zenéhez forgatott vizuális világot. Általában elmondjuk neki nagyvonalakban, hogy milyen hangulatú filmet szeretnénk látni, ő pedig hozzáadja a saját gondolatait, kreativitását. A végeredmény pedig magáért beszél. A Sacred I esetében abszolút a sötétebb, misztikusabb világunkat szerettük volna bemutatni a közönségünknek. A klipben szereplő zenélős jelenetet Abony mellett egy erdőben forgattuk, egy hűvös tavaszi estén, míg a többit Budapesten. Nagyon elégedettek vagyunk a végeredménnyel.

– Mi alapján döntöttetek úgy, hogy a második klip a Sacred I című dalhoz fog készülni?

– Ahogy az előbb említettem, ez a dal különösen erősre sikerült, a koncertjeinket is ezzel a tétellel nyitjuk meg. Na meg az sem mellékes információ, hogy a közönség részéről is abszolút befutó lett a dal. Főleg a végén hallható pogány kántálós rész miatt gondolom ezt, valami ősi erőt felébreszthet bennük is ez a rész, csakúgy, mint bennünk a színpadon.

– Túl vagytok egy nagy turnén, kijött a harmadik nagylemezetek, arról pedig már két klipet is forgattatok. Egy szó mint száz: szépen menetel előre a banda. Mik a terveitek a jövőben?

– Habár a turné véget ért, máris az őszi koncertdátumokon gondolkodunk, illetve szintén ősszel tervezünk egy pár számos kislemezt felvenni. Most még nem a nagy negyedik albumot tervezgetjük, hanem szeretnénk egy-egy számmal pár havonta kijönni. A nyár most a pihenésről, feltöltődésről szól egy ilyen nagy volumenű turné után, plusz a lemezmegjelenést sem pihentük mi ki, úgyhogy alig várjuk, hogy újult erővel és még ütősebb dalokkal a tarsolyunkban ismét nyakunkba vegyük Európát.

