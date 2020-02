Békéscsabán örömzenélt a hazai könnyűzene krémje

Improvizatív, Random Trip névre keresztelt koncerten lépett színpadra pénteken Békéscsabán, a Csabagyöngye Kulturális Központban a magyar könnyűzene közkedvelt tagjaiból álló formáció.

A Random Trip elnevezésű koncertsorozat lényege, hogy az aktuális fellépők műfaji megkötöttségek nélkül, együtt örömzenélnek. A pénteki, csabai eseményen sem volt ez másképp. A hazai underground-palettából bárki könnyűszerrel megtalálhatta kedvencét, hiszen a megyeszékhelyre érkezett Pásztor Anna (Anna and the Barbies), Saiid (Akkezdetphia), Kollányi Zsuzsi (Majka), illetve Vavra Bence (Talk2Night).

Zenei aláfestést illetően sem mondhatjuk karcsúnak a fellépők sorát, hiszen az este folyamán a ritmusokat Nagy Ferencnek (Seven Seconds in the Future), Baranyi Geresznek (Pápai Joci), DJ Q-Cee-nak, illetve Delov Jávornak köszönhette meg tapssal a közönség.

– A Random Tripnek hatalmas közösségkovácsoló ereje van. A rajongók betekintést nyernek különböző zenei világokba, így egy kicsit jobban megismerik egymást, a fellépők és a közönség is egy spontán családdá alakul át. Erre rájön az improvizáció, ami plusz kíváncsiságot vált ki az emberekből – nyilatkozta hírportálunknak Forczek Győző, az intézmény igazgatóhelyettese, és a koncert szervezője.