Békés megyében is érezték a földrengést

Olvasóink jelzése szerint Békés megyében is lehetett érezni kedden délután fél egy körül a földrengést.

A békéscsabai Lencsési lakótelepről arról tájékoztatták hírportálunkat, hogy ha nem is erőteljesen, de megmozdultak a cserepes virágok levelei és ágai, illetve a csillárok is néhány helyen. Az egész körülbelül 20 másodpercig tarthatott.

Petrovszki Annáék egy békéscsabai, Andrássy úti tömbház kilencedik emeletén élték át az eseményeket.

– Ha egy szóval kellene jellemeznem a történteket, azt mondanám: iszonyat – fogalmazott lapunk kérdésére. – Éppen az ágyból néztük a tévét, amikor azt kezdtem érezni, hogy szédülök, mozognak a dolgok mellettem. Nem is értettem. Szóltam a páromnak, ő először arra gondolt valamiért én vagyok rosszul. Azután látta, hogy a fenyőn a csúcsdísz kilengett, a szekrényen a virágok dülöngéltek, én elindultam az ajtóhoz, de imbolyogva. Nem tudtam, hogy most mi is legyen. Menjünk le? A párom az erkélyre ment, és azt mondta az egész tömb mozgott.

A megyeszékhely mellett Gyulán is többen tapasztalták a földrengés hatásait. Több olvasónk arról számolt be, hogy a csillár kezdett természetellenesen kilengeni. Másoknál a karácsonyfa díszek és függöny mozdult meg. Békéscsabáról és Gyuláról is jó néhányan azt mondták, hogy bár csukva volt az ablakuk, mégis olyan érzés volt az egész, mintha erősebb huzatot csináltak volna, vagy a lakásban elkezdett volna fújni a szél.

Közben újabb településekről, Sarkadról, Vésztőről, Békésről, Békésszentandrásról, Szarvasról, Gyomaendrődről is kaptunk jelzéseket arról, hogy érezték a földrengést. A legtöbb helyen a csillár mozgását említették árulkodó jelként.

A keddi földrengés epicentruma Közép-Horvátországban volt. A szeizmológiai mérések szerint kedden 6,4-es erősségű földrengést mértek a horvátoknál.

A horvát sajtó szerint Zágrábot nagyon megrázta a keddi földrengés, írja a helyi lap, a Jutarnji. A lap szerint a földrengés 12.20-kor kezdődött és közel 20 másodpercig tartott. Az EMSC bejelentése szerint a földrengés epicentruma Petrinja közelében van, a nagysága eléri a 6,4-et, az epicentrum 10 km mélyen található.

