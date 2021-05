Békés megyében is egyre népszerűbb a Szütyő Challenge

Békés megyében is egyre több bolt csatlakozik a Szütyő Challenge-hez. Korosztálytól függetlenül a vásárlók egyre jobban a szívükön viselik a Föld sorsát.

Évről évre egyre nagyobb problémát jelentenek a környezetünk számára a műanyag zacskók.

Szerencsére sok embert érdekelnek alternatív megoldások, amiknek segítségével végleg búcsút mondhatnak a nejlonnak. A Szütyő Challenge ezeknek a vásárlóknak nyújt segítséget.

Facebookon indult a kezdeményezés

2020 októberében Kozma Judit egy Facebook-csoportot indított, ahol összefogta azokat, akik tenni akarnak a környezetükért. A csoport tagjai – akik május elejére 3700-an lettek – régi függönyökből, vagy nem használt textilekből bevásárláshoz készítenek szütyőket, illetve segítenek egymásnak anyaggal, vagy tapasztalatuk megosztásával.

Az ötletgazda természetesen azokra is gondolt, akik nem tudnak otthon szütyőt varrni maguknak.

Országszerte egyre több bolt működik „szütyő pontként”, ahol a felajánlott textíliákat az eladók kirakják az egyszer használatos szatyrok mellé, ezzel döntési lehetőséget nyújtanak a vásárlónak, akik választhatnak az ingyen elvihető a szütyők, és a szatyrok közül.

A megyeszékhelyen is egyre többen választják a szütyőt

– Közel száz szütyőt vittek már el, de jövő héten hétfőn újabb adagot kapunk. Korosztálytól függetlenül sokan vesznek részt a kihívásban – nyilatkozta hírportálunknak Nagy Laura, aki párjával Békéscsaba belvárosában üzemeltet egy zöldségest, ami a közelmúltban szütyő ponttá avanzsált.

Megtudtuk, már többen is ajánlottak fel függönyöket, a zöldségesben ottjártunkkor is sok anyag várt arra, hogy egyszer szütyő lehessen.

– Nagy örömmel viszik a vásárlók a szütyőket, bár a rutin, hogy visszahozzák, még nem rögződött be – ezt már az Andrássy úton működő gyógynövényes szaküzlet vezetője, Bartyik Edit mesélte nekünk.

Bár az üzletben korábban sem adtak nejlonzacskót a vásárlóknak, igen hamar közkedvelt lett a szütyő, amiből tavaly ősz óta több mint száz darabot vittek már el.

Szükség van varrókra Békéscsabán

Ilyésné Erzsébet Békéscsabán már évek óta gyártja a szütyőket. Tavaly ősszel figyelt fel arra, hogy ezt szervezetten is csinálhatná. Ő látja el a a szütyő pontokat is Békéscsabán, de sokszor osztogatja a vásárlóknak is a kis tasakokat. Hétről hétre egyeztet a boltok tulajdonosaival, de megtudtuk, mióta a Szütyő Challenge keretein belül varr, megsokszorozódott a munkája.

– Tudnék több helyre is vinni szütyőket, mert sokan vállalnák, hogy osztogatják, csak nincs jelenleg olyan, aki varrná a tasakokat – tudatta velünk Ilyésné Erzsébet.

Elmondta: mindenkinek tudna biztosítani anyagot, aki vállalja azt, hogy segít neki varrni a szütyőket.

Békésen Monostori Piroska és Garas Györgyné szütyőivel találkozhatnak a vásárlók

Monostori Piroska az elmúlt egy évben mintegy háromszáz szütyőt készített el a kihívás részeként.

– Amikor tavaly a Facebookon felfedeztem a Szütyő Challenge-t, nagyon megtetszett az ötlet és a vele járó környezettudatosság is – árulta el hírportálunknak a békési hölgy.

– Most sem könnyű, de az első darabok elkészítése kifejezetten nehéz volt, viszont, ahogy a Facebook-csoportban is leírták, a szütyők varrása használt függönyökből függőséget okoz. Aki részt vesz a programban, szinte mindenki arról számolt be, alig várja, hogy leülhessen egy kicsit és készíthessen újabb és újabb darabokat.

Piroskát az is motiválta, hogy óriási az igény a városban a szütyők iránt, mindenütt azonnal elkapkodták az ingyenes különlegességeket, és ahogy egy papírboltban elmondták neki, mosolyt csal azokkal az emberek arcára. Papírboltban, állateledellel foglalkozó boltban, zöldségesnél egyaránt találkozhattak már a helyiek a Monostori Piroska által készített szütyőkkel. A darabokhoz csatolt plakátok, tájékoztatók hatására sokan ajánlottak is fel a számára használt függönyöket, még más településről is érkezett alapanyag. Maga Monostori Piroska is a használja a szütyőt vásárláskor, paprikát, paradicsomot pakol például bele. Békésen Piroska mellett Garas Györgyné foglalkozik még a különleges hobbival.