Békéscsabán egyeztetett az oltásokról az államtitkár

A koronavírus elleni oltással kapcsolatos legfontosabb teendőkről egyeztetett dr. György István, a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára a Békés megyei oltási munkacsoport ülésén pénteken este – tájékoztatott Facebook oldalán a Békés Megyei Kormányhivatal.

Az országos oltási munkacsoport vezetője az oltási terv végrehajtásával kapcsolatos megyei feladatokat ismertette, valamint az idősotthonokban élők és dolgozók elmúlt hetekben elvégzett oltásának megyei eredményeit is áttekintette. Békés megyében jó ütemben halad a harmadik prioritási csoport, az előzetesen regisztrált legidősebbek oltása is. A koronavírus elleni vakcinák beadásába immár a háziorvosok is bekapcsolódtak.

György István a kormányhivatal Facebook oldalán közzétett videóban elmondta, a járvány elleni védekezést irányító Operatív Törzs döntése értelmében létrejött az országos oltási munkacsoport, és ennek megfelelően minden megyében is oltási munkacsoportokat alakítottak.

– Minden megyében, minden megyeszékhelyen az operatív törzs irányítási tevékenysége mellett az oltási munkacsoport végzi az oltások koordinációját – tette hozzá az államtitkár. György István kiemelte, a tanácskozáson egyrészt az oltási terv aktuális végrehajtási feladatairól beszélt, másrészt arról adott tájékoztatást, hogyan halad az oltás Békés megyében, hiszen most már a harmadik prioritási csoportnál tart a vakcinák beadása. A legidősebbek oltása történik most, illetőleg a 60 év feletti krónikus betegségekben szenvedőket és azokat a 60 éven felülieket oltják, akik krónikus betegségben nem szenvednek ugyan, de ebbe a kategóriába tartoznak. Hozzátette, hamarosan el fog kezdődni egy másik lakossági csoportban, a 18-tól 59 éves korosztályig terjedő életszakaszban lévők oltása is.

Videó: Békés Megyei Kormányhivatal Facebook-oldal

– Náluk is a krónikus betegségben szenvedők fognak először oltást kapni, ez a két nagy lakossági csoport, ahol oltásokat fogunk adni – fogalmazott az államtitkár. – Az a törekvés, hogy minél hamarabb, minden olyan vakcinát, amely az országba érkezik, beoltsunk, és minél hamarabb érjük el, hogy a lakosság azon része, akik aláírják a nyilatkozatot, és hajlandóak az oltást felvenni, megkapják, és így a magyar társadalom, a határon belül élők immunizálását minél hamarabb sikerüljön Magyarországon elérni.